Dragoneante del Inpec fue asesinado en Cali cuando salía de trabajar: esto se sabe

Un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue asesinado en Cali en la noche del viernes 30 de octubre, en un hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades. La víctima fue identificada como Luis Francisco Ramírez, funcionario que prestaba sus servicios en la cárcel de Villahermosa.

De acuerdo con información preliminar conocida por medios de comunicación, Ramírez se desplazaba en motocicleta por el barrio El Recuerdo, en cercanías del centro penitenciario, cuando fue interceptado por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones. El uniformado falleció como consecuencia del ataque.

Ataque ocurrió cerca de la cárcel de Villahermosa

Las primeras versiones indican que el dragoneante había terminado su jornada laboral y se dirigía a otro punto de la ciudad cuando fue abordado por los agresores. Tras el atentado, las autoridades iniciaron las labores de investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de los responsables.

Hasta el momento, no se han establecido públicamente las circunstancias exactas del homicidio ni los móviles que rodearon el crimen. Asimismo, las autoridades no han confirmado si el ataque tendría alguna relación con las funciones que Ramírez desempeñaba dentro del establecimiento penitenciario.

Presidente del Inpec pidió medidas frente a la violencia

Tras conocerse el asesinato, el presidente del Inpec, Óscar Robayo, expresó su rechazo por el hecho y envió un mensaje de solidaridad a los familiares, compañeros y allegados del funcionario.

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A través de su cuenta en la red social X, Robayo lamentó la muerte del dragoneante y advirtió sobre las condiciones de seguridad que enfrentan los integrantes de la entidad. “La violencia apaga otra vida en el Inpec. Lamentamos el asesinato de nuestro compañero Ramírez. Las bandas criminales nos siguen acorralando y la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle mantienen desprotegidos a sus ciudadanos. Necesitamos medidas reales”, manifestó.

El homicidio se suma a las preocupaciones por la seguridad de los funcionarios penitenciarios en distintas regiones del país, mientras avanzan las investigaciones para determinar los responsables y esclarecer las causas del ataque.