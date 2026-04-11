Minjusticia anunció medidas contra funcionarios del INPEC que ingresaron a cirujanos para alias Pichi

En las últimas horas, el ministro de Justicia, Iván Cancino, confirmó la adopción de acciones disciplinarias contra los funcionarios penitenciarios que autorizaron el ingreso de cirujanos y esteticistas para atender a alias Pichi, conocido como el Pablo Escobar de Bucaramanga, en la cárcel La Dorada, Caldas.

Alias Pichi, condenado a 52 años de prisión, recibió atención médica especializada para procedimientos estéticos dentro de la cárcel. Tras las revelaciones exclusivas de Noticias RCN se encendieron las alarmas sobre los protocolos de seguridad y control en las cárceles.

Está prohibido, está absolutamente prohibido (…) Lo que toca averiguar es por qué está pasando, tomar las medidas disciplinarias, compulsar las copias, y eso es lo que está haciendo este gobierno, de manera responsable.

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Minjusticia inicia acciones disciplinarias contra funcionarios del INPEC

El ministro Cancino señaló que las investigaciones buscan determinar las responsabilidades del personal vinculado al INPEC, aunque reconoció que en su gran mayoría tiene un compromiso con el Estado.

Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de "judicializar y mirar a las personas que han permitido eso".

Las medidas adoptadas incluyen la compulsa de copias para determinar responsabilidades penales y la apertura de procesos disciplinarios contra los funcionarios involucrados.

La dirección del INPEC, según confirmó el ministro, ya ha iniciado las acciones correspondientes como entidad encargada de la administración penitenciaria.

Continuarán los megaoperativos en las cárceles para desmantelar redes delictivas

Cancino vinculó este caso con los megaoperativos que el gobierno está adelantando en diferentes cárceles del país.

Según el ministro, estas operaciones tienen como uno de sus objetivos principales combatir la corrupción al interior de los centros penitenciarios, problemática que quedó evidenciada con las revelaciones sobre el trato preferencial a alias Pichi.