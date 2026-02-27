CANAL RCN
Colombia Video

Hombres armados acribillaron a tiros a un mujer frente a su familia en Baranoa: esto se sabe

Sicarios llegaron hasta su vivienda en Baranoa y le dispararon varias veces.

Noticias RCN

febrero 27 de 2026
01:34 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El panorama de violencia contra las mujeres en el departamento del Atlántico sigue agravándose. Los reportes diarios de víctimas mortales en medio de ataques armados provocaron un llamado urgente de organizaciones sociales que advierten un escenario crítico.

"El primero que se duerme, se muere": el reto que en una semana ya ha dejado a 8 menores intoxicadas en San Gil
RELACIONADO

"El primero que se duerme, se muere": el reto que en una semana ya ha dejado a 8 menores intoxicadas en San Gil

El caso más reciente se registró en el municipio de Baranoa, donde una joven fue asesinada dentro de su propia vivienda, en un hecho que ocurrió frente a varios de sus familiares.

Hombres armados asesinaron a una mujer en Baranoa, Atlántico

El crimen ocurrió en el barrio Villa Carolina. Según la información conocida, hombres armados llegaron hasta la residencia de la víctima y, cuando ella se encontraba en la terraza, le dispararon en varias oportunidades.

Los impactos de bala le causaron la muerte en el lugar. El ataque se produjo frente a miembros de su familia, quienes presenciaron el momento en que los sicarios abrieron fuego.

¿Quién era la mujer que fue asesinada por hombres armados en Baranoa?

La víctima fue identificada como Landris Yepes, de 26 años de edad. Con este asesinato, se convierte en la mujer número 15 que pierde la vida de manera violenta en el departamento del Atlántico en lo corrido del 2026.

VIDEO | Hombre se salvó por segundos de ser aplastado por gigantesca roca sobre la vía Pasto - Ipiales
RELACIONADO

VIDEO | Hombre se salvó por segundos de ser aplastado por gigantesca roca sobre la vía Pasto - Ipiales

Solo en la última semana, cuatro mujeres fueron asesinadas en el departamento. Ante esto, Ruth Pareja, líder del Movimiento de Mujeres del Atlántico, afirmó:

Esto nos llama a concentrarnos en una mesa para hablar sobre el tema de la criminología y la criminología precisamente es ver de manera estructural qué es lo que está pasando con las mujeres y que cada día más se está incursionando en estas acciones sicariales y jóvenes a menores de edad.

Desde las organizaciones sociales insisten en que se deben analizar de manera estructural las causas de esta violencia y adoptar medidas contundentes ante la creciente participación de jóvenes, incluso menores de edad, en acciones sicariales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

La nueva pista en el caso de frambuesas envenenadas que podría marcar el rumbo de la investigación

ELN

ELN atacó con ráfagas de armamento pesado la estación de Policía de Río de Oro: un uniformado murió

UNGRD

Le ponen fecha a la audiencia preparatoria de juicio a Iván Name y Andrés Calle por caso UNGRD

Otras Noticias

Energías Renovables

Colombia fortalece alianzas globales para integrar la energía nuclear en su estrategia de descarbonización

El Gobierno Nacional suscribió un Memorando de Entendimiento con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Donald Trump

Donald Trump plantea una posibilidad de "toma amistosa de Cuba"

El mandatario estadounidense aseguró que el secretario de Estado, Marco Rubio, está tratando el asunto "a muy alto nivel".

Medellín

Nueva sede de YMCA en Medellín: impulso al liderazgo juvenil

América de Cali

América de Cali anunciaría delantero ex Atlético Nacional

EPS

¿Camino a estatizar la salud? Gobierno ordena volver pública la Nueva EPS y trasladar cerca de 6 millones de usuarios