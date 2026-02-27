Hombres armados acribillaron a tiros a un mujer frente a su familia en Baranoa: esto se sabe

El panorama de violencia contra las mujeres en el departamento del Atlántico sigue agravándose. Los reportes diarios de víctimas mortales en medio de ataques armados provocaron un llamado urgente de organizaciones sociales que advierten un escenario crítico.

El caso más reciente se registró en el municipio de Baranoa, donde una joven fue asesinada dentro de su propia vivienda, en un hecho que ocurrió frente a varios de sus familiares.

Hombres armados asesinaron a una mujer en Baranoa, Atlántico

El crimen ocurrió en el barrio Villa Carolina. Según la información conocida, hombres armados llegaron hasta la residencia de la víctima y, cuando ella se encontraba en la terraza, le dispararon en varias oportunidades.

Los impactos de bala le causaron la muerte en el lugar. El ataque se produjo frente a miembros de su familia, quienes presenciaron el momento en que los sicarios abrieron fuego.

¿Quién era la mujer que fue asesinada por hombres armados en Baranoa?

La víctima fue identificada como Landris Yepes, de 26 años de edad. Con este asesinato, se convierte en la mujer número 15 que pierde la vida de manera violenta en el departamento del Atlántico en lo corrido del 2026.

Solo en la última semana, cuatro mujeres fueron asesinadas en el departamento. Ante esto, Ruth Pareja, líder del Movimiento de Mujeres del Atlántico, afirmó:

Esto nos llama a concentrarnos en una mesa para hablar sobre el tema de la criminología y la criminología precisamente es ver de manera estructural qué es lo que está pasando con las mujeres y que cada día más se está incursionando en estas acciones sicariales y jóvenes a menores de edad.

Desde las organizaciones sociales insisten en que se deben analizar de manera estructural las causas de esta violencia y adoptar medidas contundentes ante la creciente participación de jóvenes, incluso menores de edad, en acciones sicariales.