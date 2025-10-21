CANAL RCN
Colombia Video

Ataque en el Catatumbo: dron con explosivos mató a una persona mientras dormía

El ataque se registró en la vereda Filo Gringo, zona rural de El Tarra, Norte de Santander.

Noticias RCN

octubre 21 de 2025
06:20 p. m.
En esta ocasión, la tragedia se vivió en el municipio de El Tarra, Norte de Santander, cuando un artefacto fue lanzado desde el aire contra una vivienda habitada por varias personas.

El hecho dejó una víctima fatal.

Dron con explosivos mató a una persona mientras dormía en El Tarra

El ataque ocurrió en horas de la madrugada en la vereda Filo Gringo, una zona rural de El Tarra.

Según los reportes de la comunidad, un dron sobrevoló la zona y, sin previo aviso, lanzó un artefacto explosivo que impactó directamente una vivienda donde dormían varias personas.

La detonación fue tan fuerte que despertó a los vecinos del sector, quienes corrieron en medio del pánico para auxiliar a las víctimas.

En el interior de la casa, una persona perdió la vida a causa de la explosión.

Ataques con drones son cada vez más comunes en El Catatumbo

Líderes sociales de la región denunciaron que este tipo de ataques se han vuelto cada vez más frecuentes, especialmente en los municipios más afectados por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

Enrique Pertuz, presidente de la Mesa Departamental de Paz, expresó su preocupación por la gravedad de los hechos y pidió que los grupos armados excluyan a la población civil de sus disputas:

Llamamos a la reflexión a los grupos que se encuentran en esta guerra en la subregión del Catatumbo a excluir a la población civil de estos ataques que se vienen registrando con los drones con resultados fatales.

El líder advirtió que las comunidades del Catatumbo están quedando atrapadas en medio de una guerra que no les pertenece.

