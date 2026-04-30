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Dron en El Dorado obligó a frustrar dos vuelos: Aerocivil alerta por riesgos

El artefacto fue detectado en el sector de Engativá, lo que obligó a activar de inmediato los protocolos de seguridad.

Foto: AFP

Noticias RCN

abril 30 de 2026
09:53 a. m.
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La Aeronáutica Civil informó que la Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmó la presencia de un dron en cercanías del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá a las 5:20 de la mañana.

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El artefacto fue detectado en el sector de Engativá, lo que obligó a activar de inmediato los protocolos de seguridad.

Según el reporte, “dos aeronaves debieron realizar aproximación frustrada, una maniobra estándar que garantiza la seguridad operacional”. Los vuelos afectados fueron el LA572, proveniente de Santiago de Chile, y el AV9366, procedente de Cali.

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Operación normalizada en menos de 30 minutos

La Aerocivil indicó que la operación aérea se normalizó a las 5:44 a. m., tras verificar que no existía riesgo adicional para las aeronaves en aproximación y despegue.

El organismo recordó que el uso indebido de drones en las cercanías de aeropuertos representa un grave peligro para la aviación y reiteró el llamado a cumplir la normativa vigente bajo la campaña #VuelaLegalVuelaSeguro.

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Episodios recientes de riesgo aéreo

Este hecho se suma a otros episodios recientes en El Dorado. El pasado martes 28 de abril, la presencia de un dron en la plataforma internacional obligó a suspender temporalmente las operaciones aéreas durante 45 minutos, activando estrictos protocolos de seguridad.

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