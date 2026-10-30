Drones Reaper de Estados Unidos ya están en Colombia: así serán utilizados contra grupos criminales

Colombia y Estados Unidos adelantan nuevas actividades de cooperación militar enfocadas en enfrentar amenazas relacionadas con el narcotráfico y otras economías ilegales.

Como parte de este trabajo, el Gobierno estadounidense envió al país drones Reaper, aeronaves no tripuladas que cuentan con capacidades de vigilancia, reconocimiento e inteligencia, y que también pueden ejecutar ataques de precisión.

A este despliegue se suma la presencia de más de 300 militares norteamericanos, quienes participarán junto a uniformados colombianos en el ejercicio denominado Vanguardia del Sur.

Drones Reaper: ¿para qué serán utilizados en Colombia?

Los drones Reaper ya se encuentran en territorio colombiano y estarán destinados principalmente a labores de inteligencia, vigilancia y reconocimiento en operaciones contra el narcotráfico y los grupos criminales.

Estas aeronaves permiten obtener información desde el aire para identificar rutas utilizadas por organizaciones ilegales, seguir movimientos de embarcaciones y vehículos, y ubicar posibles campamentos. De esta manera, pueden aportar información para planear y desarrollar operaciones militares.

Sin embargo, sus capacidades no se limitan a observar y recopilar datos. Los Reaper también tienen la posibilidad de ejecutar ataques de precisión, una característica que los convierte en plataformas con funciones tanto de vigilancia como de combate.

Una de sus principales ventajas es su autonomía: pueden permanecer hasta 20 horas consecutivas en el aire. Además, tienen aproximadamente 11 metros de largo, 20 metros de envergadura, es decir, de una punta del ala a la otra, y un peso de 4,8 toneladas.

Más de 300 militares estadounidenses participan en ejercicios conjuntos en Tolemaida

La llegada de estas aeronaves coincide con el despliegue de más de 300 integrantes de las Fuerzas Militares de Estados Unidos, quienes realizarán actividades de entrenamiento junto a personal militar colombiano.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el ejercicio Vanguardia del Sur contempla maniobras combinadas para fortalecer las capacidades de ambos países frente a diferentes amenazas.

Entre los temas incluidos en la agenda están la lucha contra el narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos mineros, los desafíos relacionados con los sistemas aéreos no tripulados y las evacuaciones médicas.

Así comenzarán las actividades militares

La programación de los ejercicios inicia con una evacuación aeromédica desde Tolemaida hasta la Escuela de Caballería, en Bogotá.

Esta actividad hace parte de las prácticas previstas para entrenar la respuesta ante situaciones que requieren trasladar pacientes por vía aérea y coordinar capacidades entre los dos países.