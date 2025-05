“¿La paz es que echen a nuestros hijos de carnada?”: Duro mensaje de padre de soldado asesinado al presidente Petro

Las acciones violentas de las disidencias de las Farc obligaron a las autoridades de Antioquia a implementar medidas especiales en 16 municipios para proteger la vida de los uniformados, con las que buscarían minimizar los riesgos.

Noticias RCN conoció cómo era la vida de uno de los soldados profesionales que fueron vilmente asesinados en los últimos días.

El padre del soldado Anderson Bohórquez cuestionó el proceso de paz que adelanta el Gobierno Nacional y pidió respuestas al presidente Gustavo Petro.

Jaime Ávila, papá del soldado Anderson Bohórquez le envió un contundente mensaje al presidente Petro:

Hoy, los videos son un pequeño recuerdo del hijo que se fue cumpliendo el sueño de ser un héroe de la patria.

Con honores también fue despedido el patrullero William Guardo, agente de la Policía Metropolitana de Cartagena, quien falleció en los últimos días luego del ataque armado que se registró en el barrio El Líbano.

Las fotos y videos que atesora la familia del soldado Anderson Bohórquez reflejan el orgullo que sentía por servir a su país, un sueño que desde niño se empeñó en hacer realidad; así lo recordó su madre, Diana Manzano:

Me decía: ‘Mami, mira, yo voy a ser soldado’. Y yo le decía: bueno, presta el servicio. Y me decía: ‘No, yo me voy a quedar en una profesional’.