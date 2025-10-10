Ecopetrol asegura que habrá suministro de gas para evitar racionamientos en el Caribe

Durante la mañana de este viernes 10 de octubre, el Gobierno Nacional y Ecopetrol enviaron un mensaje de tranquilidad ante el mantenimiento programado de la regasificadora de Cartagena.

Gobierno Nacional garantiza gas para la costa Caribe

Según informó el Ministerio de Minas y Energía, el suministro de gas natural está completamente garantizado para los hogares, la industria y las plantas térmicas del país.

“El Ministerio de Minas y Energía confirmó que el abastecimiento de gas natural está garantizado, gracias a las medidas adoptadas junto con Ecopetrol, los generadores térmicos y los productores nacionales”, se lee en el documento.

La ministra encargada de Minas y Energía, Karen Schutt Esmeral, aseguró que existe un plan de coordinación que prioriza la atención de los sectores esenciales, evitando cualquier riesgo de interrupciones en el servicio.

“El Gobierno del Cambio ha actuado con responsabilidad y anticipación. Hemos tomado todas las medidas necesarias para que el gas llegue a donde se necesita y la energía siga fluyendo con normalidad en todo el país”, afirmó.

Como parte del plan de respaldo, Ecopetrol aportará 71 GBTUD de gas adicional, recurso que provendrá de la reducción temporal de reinyección en algunos campos y del uso más eficiente de sus reservas.

Con ello, se busca mantener operativas las termoeléctricas del Caribe y garantizar el gas necesario para los sectores industrial y residencial durante los trabajos en la planta.

Ministerio de Minas asegura suministro de gas para hogares, industrias y plantas térmicas

Entre las empresas priorizadas para asegurar la estabilidad del sistema energético se encuentran Termocandelaria, TEBSA, TermoFlores y Alcanos de Colombia, que respaldarán la demanda energética de la región.

“Nuestra prioridad es proteger a los hogares, a las industrias y a la economía nacional. No habrá interrupciones en el suministro de gas ni de energía”, enfatizó Schutt.