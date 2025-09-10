Gremios advierten que habrá racionamiento de gas para el sector industrial en la Costa Caribe

Gremios advierten que, desde el viernes, 10 de octubre, habría racionamiento de gas para el sector industrial por los trabajos de mantenimiento que se extenderán hasta el martes, 14, en la terminal de regasificación de Cartagena: la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC).

En palabras de Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), “aquí ya se está evidenciando que no tenemos la autosuficiencia necesaria para conseguir el gas para un mantenimiento y toca tomar medidas un poco más drásticas”.

Colombia ha importado gas de uso residencial desde el 2024:

El Gobierno priorizó la entrega de gas para empresas del sector termoeléctrico y, así, garantizar su operación. Sin embargo, no es un secreto para nadie que las reservas han bajado a menso de 6 años de utilidad y, desde finales del año pasado, el país ha tenido que importar gas de uso residencial. Una medida que no era necesaria desde hace, por lo menos, 30 años.

De acuerdo con Castañeda, es una clara señal de que “nos falta gas para que no se apague la región Caribe y, ahí, es cuando les dicen a los productores: señores productores, ustedes tienen la responsabilidad de estos campos, en su gran mayoría del interior del país, y deben enviar el gas producido, priorizar que el consumo de gas se dé en las térmicas, y alguien tiene que salir sacrificado, en este caso, el sector industrial”.

Gobierno tuvo que pedirle a Ecopetrol que hiciera un esfuerzo “extra”:

En las últimas horas, el Ministerio de Minas y Energía solicitó a Ecopetrol que garantice el abastecimiento de gas a la Costa Cribe, en un "esfuerzo adicional que se solicita a la compañía con respecto al gas que usualmente suministra para el abastecimiento de la demanda nacional".

Además, se dispuso que “en caso de que, antes del inicio del mantenimiento de la terminal de regasificación, un productor habilite nuevas cantidades de producción total disponible para la venta, PTDV 0 se libere gas perteneciente a la demanda esencial que pueda ser puesto, con prioridad, a disposición de los generadores térmicos para la atención de la demanda de energía eléctrica del área Caribe 2”.