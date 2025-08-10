Descartan racionamiento de gas en la región Caribe por mantenimiento de la Spec en Cartagena

Hasta la puesta de sol, de este miércoles 8 de octubre, había incertidumbre sobre un posible racionamiento de gas en la región Caribe durante los trabajos de mantenimiento a la terminal de regasificación de Cartagena, conocida como la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), entre el viernes 10 y el martes 14 de octubre.

El expresidente del senado, Efraín Cepeda lo advirtió en redes: “Así paga el diablo a quien bien le sirve. La región Caribe votó por Petro y, hoy, tendrá ese racionamiento de gas natural que negó siempre el Gobierno Nacional. Los colombianos y, en especial, los caribeños vamos a enfrentar un apagón de gas natural, que va a afectar a empresas e industrias”.

Sin embargo, y a pesar de que las generadoras eléctricas no cuentan con el gas necesario para seguir en operaciones, la ministra encargada de Minas y Energía, Karen Schutt Esmeral, descartó que se fuera a adoptar la medida, que tanto preocupaba a empresas y el sector industrial en la costa.

¿De dónde saldrá el gas faltante?

MinMinas pidió a Ecopetrol que suministre el gas necesario para garantizar el abastecimiento del parque termoeléctrico de la región, en lo que denominó un "esfuerzo adicional que se solicita a la compañía con respecto al gas que usualmente suministra para el abastecimiento de la demanda nacional".

Pero eso no es todo, “los agentes de generación térmica solicitarán, a más tardar el 8 de octubre de 2025,a los transportadores de gas natural su intención para contratar Capacidad Disponible Primaria. En caso de que no haya disponibilidad, el transportador deberá suspender los contratos de transporte respetando la priorización definida en la Resolución 40418 de 2025, iniciando por los Contratos de transporte con interrupciones, a excepción de los que tengan las mismas plantas de generación térmica suscritos, para contratar y registrar aquellos destinados a las plantas de generación termoeléctrica necesarias para el abastecimiento de energía eléctrica.

Y “en caso de que, antes del inicio del mantenimiento de la terminal de regasificación, un productor habilite nuevas cantidades de producción total disponible para la venta, PTDV 0 se libere gas perteneciente a la demanda esencial que pueda ser puesto, con prioridad, a disposición de los generadores térmicos para la atención de la demanda de energía eléctrica del área Caribe 2, dichas cantidades serán comercializadas entre los agentes, manteniendo las mismas condiciones y efectos aplicables al gas comercializado durante el período comprendido entre el 27 de septiembre y el 6 de octubre de 2025”.