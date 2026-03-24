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Ecopetrol declara “superada” la falla en el suministro de energía en la Refinería de Cartagena

La falla registrada el domingo 15 de marzo, produjo un apagado en las unidades de proceso.

Foto: Ecopetrol
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Noticias RCN

marzo 24 de 2026
08:58 a. m.
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A primera hora del martes, 24 de marzo, Ecopetrol declaró “superada” la falla en el suministro de energía que, nueve días antes, ocasionó el apagado de las unidades de proceso en la Refinería de Cartagena.

“El suministro eléctrico fue restablecido con éxito, tras la falla que se registró el pasado domingo 15 de marzo en el fluido de energía eléctrica, situación que no ocasionó afectaciones en el abastecimiento de combustibles”, se lee en un comunicado de la compañía.

Entonces, para garantizar el normal suministro de combustible en la Costa Caribe y el resto del país, activaron sus inventarios de respaldo y así evitaron desatender la demanda nacional.

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¿Cómo solucionaron la falla de suministro eléctrico en la refinería?

Tan pronto como se dio a conocer la falla en el suministro eléctrico, Ecopetrol activó un plan de contingencia para restablecer el sistema eléctrico y poner en marcha un plan de arranque secuencial de las unidades de proceso afectadas.

“Durante estas maniobras”, informó la compañía, “el despacho de productos refinados a proveedores se realizó sin contratiempos en línea con el compromiso de garantizar la seguridad energética de la región Caribe y el país”.

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El caso está en manos de una comisión investigadora:

Aunque la falla de fluido eléctrico no generó daños en la infraestructura ni a los trabajadores de la refinería, la petrolera designó a una comisión investigadora para determinar qué pudo haber ocasionado el accidente.

Además, se dio a conocer que “el plan de mitigación de riesgo para garantizar la confiabilidad y estabilidad del sistema eléctrico de la refinería” seguirá en pie.

Con 35 unidades, la Refinería de Cartagena tiene la capacidad de procesar 210.000 barriles por día. En 2021, generaba el 19% del diésel y el 21% de las gasolinas que se utilizaban en el país y, en 2023, exportaba entre el 20% y el 25% de su producción al mercado petrolero internacional.

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