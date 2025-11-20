Ecuatoriana murió y su bebé quedo gravemente herido tras ataque explosivo contra la Policía de Suárez, Cauca

Un ataque explosivo contra la estación de Policía del municipio de Suárez, en el departamento de Cauca, dejó como resultado una mujer, de nacionalidad ecuatoriana, muerta y su bebé gravemente herido, además de daños materiales en al menos tres viviendas del sector.

El atentado terrorista fue perpetrado en la estación de Policía que está ubicada ahí en el centro poblado del municipio. El objetivo del ataque era atacar contra la fuerza pública.

La tragedia se produjo cuando uno de los artefactos explosivos no impactó directamente la estación policial, sino que cayó en un almacén, en un comercio que está ubicado diagonal a la estación de Policía. En el lugar se encontraba una mujer de nacionalidad ecuatoriana de 28 años, quien perdió la vida como consecuencia del ataque.

Junto a ella resultó gravemente herido su bebé de apenas seis meses. El menor se encuentra en estado crítico.

Los médicos intentan estabilizar al bebé herido, quien fue trasladado de emergencia a un centro médico.

Ataque explosivo en Suárez dejó graves daños materiales

El ataque generó además importantes daños materiales en la zona, donde habría destrucción por lo menos en tres viviendas de la población en el noroccidente de Cauca. Los habitantes del sector han expresado su preocupación por la seguridad en el municipio.

El municipio de Suárez se encuentra ubicado en el departamento del Cauca, una región que históricamente ha enfrentado desafíos en materia de seguridad.

Hasta el momento, no se ha confirmado información sobre los responsables del ataque ni sobre posibles capturas relacionadas con el hecho.