Bajaron al conductor y se llevaron al hijo de Giovanny Ayala con su mánager: revelan detalles del secuestro

En las últimas horas, las autoridades confirmaron el secuestro del hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, se trata de un joven artista de 21 años identificado como Miguel Ayala, junto a su mánager.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía de Cauca, los hechos se registraron en horas de la noche del martes 18 de noviembre. Sujetos armados los interceptaron en la vía y se los llevaron.

Las víctimas de este nuevo caso de secuestro completan más de 12 horas desaparecidos. Las autoridades adelantan un operativo de búsqueda en el perímetro y las salidas del municipio donde esperan hallar alguna pista que permita ubicarlos.

RELACIONADO Denuncian secuestro del hijo de Giovanny Ayala en Cauca

Detalles del secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala

El reporte de la Policía indica que el secuestro fue perpetrado “el 18 de noviembre de 2025, hacia las 20:45 horas (…) en la vereda El Túnel, municipio de Cajibío".

Las víctimas habrían salido de Popayán con destino al aeropuerto de Cali en un vehículo particular, cuando presuntamente fueron interceptadas por dos vehículos y varios sujetos armados, quienes se habrían dirigido hacia el norte del departamento.

Miguel Ayala y su mánager se movilizaban una camioneta Hyundai Tucson de la que habría obligado a descender al conductor, así lo confirmó la Policía:

El conductor del vehículo habría sido dejado en el sitio de los hechos.

El conductor fue dejado sobre la carretera Panamericana con algunas de las pertenencias del cantante. Por sus propios medios llegó a Popayán para alertar sobre el secuestro.

Pistas del lugar a donde se llevaron a Miguel Ayala y a su mánager

El artista y el mánager fueron llevados en su propia camioneta hacia el lago El Bolsón, en zona rural al occidente de Cajibío.

Los hechos se habrían presentado luego de cumplir con una presentación musical en zona rural de El Tambo, occidente de Cauca, cuando el artista y su representante fueron detenidos por hombres armados en dos vehículos y una motocicleta.

El gobernador de Cauca, Octavio Guzmán, ya lo había advertido: "Se hace urgente la militarización total de la vía Panamericana y más acciones contundentes que le devuelvan la tranquilidad a nuestro departamento".

¿Quiénes podrían estar detrás del secuestro del hijo de Giovanny Ayala?

El Departamento de Policía de Cauca no descartaría que las disidencias de las Farc pudieran estar detrás de este caso de secuestro. Según el comunicado oficial de los hechos “en esta zona se registra injerencia de estructuras criminales pertenecientes a los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos”.

La Policía Nacional dispuso de un componente investigativo a través del GAULA para liderar los protocolos de búsqueda, realizando labores operativas y de inteligencia para lograr la ubicación de las personas y el esclarecimiento de los hechos.

Las autoridades solicitan a la comunidad, en caso de conocer alguna pista que permita ubicar a los secuestrados reportarlo de manera confidencial a la línea 3178965561 o al 165 del Gaula.