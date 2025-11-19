CANAL RCN
Colombia Video

El Túnel el lugar donde secuestraron al hijo de Giovanny Ayala es punto rojo de disidencias de las Farc

El secuestro del hijo de Giovanny Ayala expone la peligrosa crisis de seguridad entre Popayán y Cali.

Noticias RCN

noviembre 19 de 2025
02:47 p. m.
El sector El Túnel, en Cajibío, Cauca, es una zona dominada por las disidencias de alias Marlon, responsables de masacres y atentados terroristas, y donde hace un mes fue asesinada una estudiante en este corredor que comunica Cauca y Valle del Cauca con atentados y secuestros.

La violencia se ha intensificado en la zona limítrofe entre Cauca y Valle del Cauca, donde dos estructuras armadas de las disidencias comandadas por Iván Mordisco mantienen en zozobra a las comunidades.

Estas organizaciones, que integran el bloque occidental Jacobo Arenas bajo el mando de alias Marlon, han convertido importantes corredores viales en escenarios de terror.

Las disidencias que tienen en jaque El Túnel, en Cajibío

El Frente Jaime Martínez, liderado por alias Jairito, opera activamente en Buenaventura, Cali y Piendamó, donde ha ejecutado una serie de acciones violentas que incluyen asesinatos selectivos, emboscadas y atentados terroristas.

El más grave de estos hechos ocurrió en agosto, cuando perpetraron un ataque contra la Escuela Militar de Aviación en Cali, resultando en la muerte de siete personas.

Esta estructura criminal financia sus operaciones principalmente a través del tráfico de estupefacientes y la minería ilegal, actividades que le proporcionan recursos significativos para mantener su accionar delictivo.

Secuestros como el de Miguel Ayala en El Túnel en Cajibío

Las autoridades investigan la participación de este frente en secuestros extorsivos, siendo uno de los casos más notorios el plagio de Miguel Ayala, cuyo desenlace aún genera preocupación entre la población civil de la región.

El sector conocido como El Túnel, ubicado en la vía que conecta Popayán con Cali, se ha transformado en lo que los habitantes locales denominan "el recorrido del terror".

Este corredor estratégico ha sido escenario de múltiples ataques, secuestros y amenazas contra ciudadanos que transitan por la zona, generando un clima de inseguridad que afecta tanto el transporte de personas como el comercio regional.

En este mismo sector opera el Frente Dagoberto Ramos, otra estructura del bloque occidental, responsable de hechos de violencia de alto impacto.

