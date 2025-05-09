CANAL RCN
Colombia Video

¿Educación superior gratis?: este es el programa que ha beneficiado a más de 5 mil estudiantes

En el programa pueden participar adultos hasta los 45 años. Estos son todos los beneficios:

Noticias RCN

septiembre 05 de 2025
08:44 a. m.
En Cundinamarca, lo que para muchas familias parecía un sueño imposible empieza a hacerse realidad.

A través de la estrategia Cundinamarca Mas Profesional, miles de habitantes del departamento han encontrado una oportunidad concreta para acceder a la educación superior, con todos los gastos cubiertos y con apoyos complementarios.

Este es el programa que ha beneficiado a más de 5 mil estudiantes en Cundinamarca

El programa beneficia a más de 5.000 estudiantes que hoy cuentan con la posibilidad de iniciar o continuar una carrera en instituciones técnicas, tecnológicas o profesionales.

Entre las voces de quienes ya hacen parte de la iniciativa se encuentra Ema Murillo, una de las beneficiarias, quien destacó lo que significa esta oportunidad para su vida: “De algún modo esa es la contestación de muchas noches de oración”.

Se puede conseguir de pronto estabilidad laboral, una mejor calidad de vida, ¿sí? Para mis papás, para mi hijo, para mí también.

¿En qué universidades pueden estudiar los que acceden a este programa?

La estrategia cuenta con convenios con 52 universidades privadas y nueve públicas, ampliando las opciones académicas en diferentes áreas del conocimiento.

Además, incluye subsidios de transporte, alimentación y conectividad.

El diputado de Cundinamarca, Alex Prieto, ponente de esta iniciativa, resaltó la importancia de este logro:

Para mí es una gran felicidad el saber que muchas personas van a tener la posibilidad de estudiar una carrera, reitero, técnica, tecnológica o profesional, que les va a permitir tener y generar unas brechas importantes en la estabilidad laboral de sus hogares.

Hasta la fecha, más de 5.400 personas ya se han inscrito en Cundinamarca Más Profesional, un programa que no se limita a los más jóvenes. Así lo precisó Prieto:

No solamente es para los jóvenes, es para personas incluso que tienen hasta 45 años de edad y que necesitan tener el apoyo económico para estas carreras.

