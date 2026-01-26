CANAL RCN
Colombia

EE. UU. autoriza a la canciller Rosa Villavicencio a acompañar al presidente Petro en reunión con Donald Trump

La autorización marca un giro frente a lo ocurrido la semana pasada, cuando a la canciller se le negó el ingreso a Estados Unidos.

Foto: Cancillería

Noticias RCN

enero 26 de 2026
08:17 p. m.
El Gobierno de Estados Unidos dio luz verde a la entrada de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, tal y como lo confirmó La Fm, quien acompañará al presidente Gustavo Petro en el encuentro que sostendrá con su homólogo Donald Trump el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca.

La decisión se tomó tras una conversación telefónica entre Villavicencio y el secretario de Estado, Marco Rubio, en la que también se definió la agenda de la reunión. Según trascendió, los temas centrales serán narcotráfico, migración y comercio, aunque varias propuestas de Colombia quedaron fuera del debate.

Contraste con la negativa anterior

La autorización marca un giro frente a lo ocurrido la semana pasada, cuando a la canciller se le negó el ingreso a Estados Unidos para participar en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. En esa ocasión, la representación colombiana estuvo a cargo del vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir.

Contexto de tensiones bilaterales

El viaje de Petro y Villavicencio se produce en medio de un clima de fricciones diplomáticas. La relación entre Bogotá y Washington se deterioró desde enero de 2025, cuando el presidente colombiano ordenó el retorno de dos vuelos con ciudadanos deportados desde Estados Unidos.

La reunión en la Casa Blanca será vista como una oportunidad para recomponer la agenda bilateral y medir el alcance de la cooperación entre ambos gobiernos.

