El Pentágono redefine prioridades en su Estrategia de Defensa Nacional 2026

El ejército estadounidense dará prioridad a proteger el territorio nacional y disuadir a China, mientras brinda un apoyo "más limitado" a sus aliados y coloca a América Latina en el primer nivel de su agenda, según un documento estratégico del Pentágono publicado el viernes.

La nueva Estrategia de Defensa Nacional (NDS) de 2026 marca un cambio significativo respecto a políticas anteriores, al enfatizar que los socios internacionales deberán asumir mayores responsabilidades con menos respaldo de Washington. Además, adopta un tono más moderado hacia adversarios tradicionales como China y Rusia.

"Mientras las fuerzas estadounidenses se concentran en la defensa del territorio nacional y el Indo-Pacífico, nuestros aliados y socios en otros lugares asumirán la responsabilidad principal de su propia defensa, con un apoyo crucial pero más limitado por parte de las fuerzas estadounidenses", señala el documento.

Un enfoque más moderado hacia China y Rusia

La estrategia anterior, publicada bajo el mandato de Joe Biden, describía a China como el desafío más trascendental para Washington y calificaba a Rusia como una "amenaza aguda".

El nuevo texto, en contraste, insta a mantener "relaciones respetuosas" con Pekín y evita mencionar a Taiwán. Respecto a Rusia, la describe como una amenaza "persistente pero manejable", que afecta principalmente a los miembros orientales de la OTAN.

El documento también critica a la administración previa por descuidar la seguridad fronteriza, lo que habría derivado en una "inundación de inmigrantes ilegales" y un tráfico generalizado de narcóticos. "La seguridad fronteriza es seguridad nacional", subraya el Pentágono, que promete priorizar esfuerzos para sellar las fronteras y deportar a inmigrantes indocumentados.

América Latina en el centro de la agenda

La NDS de 2026 coloca a América Latina en el primer plano de la política de defensa estadounidense, siguiendo la línea de la estrategia de seguridad nacional de Trump publicada el mes pasado. El Pentágono asegura que "restaurará el dominio militar estadounidense en el hemisferio occidental" para proteger el territorio nacional y garantizar acceso a terrenos clave en la región.

Desde su regreso al cargo el año pasado, Trump ha ordenado operaciones militares en América Latina, incluida una incursión que capturó al líder venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, así como ataques contra embarcaciones de presunto contrabando de drogas que dejaron más de 100 muertos.