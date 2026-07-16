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Ejecución de recursos de la emergencia económica por el frente frío es casi nula: Contraloría

Los 7,59 billones de pesos recaudados a la fecha servirían para atender y recuperar las zonas afectadas por la emergencia invernal.

Foto: AFP
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Noticias RCN

julio 16 de 2026
08:34 a. m.
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A cinco meses de la emergencia generada por la ola invernal de finales de enero e inicios de febrero de 2026, la atención y recuperación de los territorios afectados avanza a paso tortuga.

Así lo advirtió la Contraloría General de la República al presentar los resultados del seguimiento a los recursos asociados a la Emergencia Económica, Social y Ecológica, declarada mediante decreto, como respuesta al frente frío que afectó a los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

De acuerdo con el máximo órgano de control fiscal, si bien, a la fecha, las medidas tributarias extraordinarias han permitido el recaudo de 7,59 billones de pesos, equivalentes “al 87,5 % de la adición presupuestal aprobada para atender la emergencia”, la ejecución de estos recursos ha sido prácticamente nula.

Noticia en desarrollo…

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