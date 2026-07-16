Lili Pink anuncia cambios en su defensa: ellos son los abogados que representarán a la empresa

El presidente electo Abelardo de la Espriella designó a Iván Cancino como el próximo ministro de Justicia. El anuncio ha obligado a que haya cambios en torno a los procesos que el abogado estaba liderando.

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Uno de estos tiene que ver con Lili Pink, la reconocida tienda de ropa íntima femenina presuntamente relacionada con un caso de contrabando y lavado de activos.

¿En qué va el caso contra Lili Pink?

A finales de abril, las autoridades llevaron a cabo ocupaciones con extinción de dominio en 405 locales de la empresa, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad.

Al parecer, Lili Pink hizo parte de una cadena empresarial que, con la fachada de vender ropa, se habría permitido el ingreso de productos contrabandeados. Las pesquisas incluyen importadoras, comercializadoras y sociedades de papel.

Con base en lo mencionado por la Fiscalía, supuestamente hubo maniobras para ocultar el recorrido del dinero producto de la entrada ilegal de la mercancía. Las estimaciones indican que el lavado de activos habría sido por 730 mil millones de pesos.

El entramado había sido el detonante para que hubiese un enriquecimiento ilícito superior a los 430 mil millones de pesos.

¿Quiénes son los nuevos abogados?

Hasta el momento, solamente una persona ha sido capturada en este caso: Walter Francisco Martínez Martínez. Lo señalan de supuestamente haber sido la mente detrás de siete importadoras de papel.

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La Fiscalía también radicó audiencia de imputación contra Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias.

Cancino estaba liderando la representación jurídica de la compañía, pero con la designación como jefe de cartera, el caso quedó en otras manos. Los abogados que toman las riendas son Laura Kamila Toro, Andrés Eduardo Jiménez Camargo y Juan David Bazzani Montoya.

En medio del proceso hay dos nombres clave: David Abadi y Max Abadi. Lili Pink precisó que ambos viven afuera del país, negando la versión que circuló acerca de que supuestamente habían abandonado Colombia por las investigaciones.