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Zulandy Mambuscay regresa a casa tras secuestro en El Tambo: la comunidad le prestó un caballo para su regreso

En su hogar, el cual nunca debió dejar, amigos y vecinos la recibieron con flores y carteles de bienvenida.

Mañana Express

julio 16 de 2026
09:03 a. m.
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Zulandy Mambuscay volvió sana y salva al lado de su familia, luego de haber sido secuestrada por hombres armados en el corregimiento de Piagua, municipio de El Tambo, Cauca. Su regreso fue emotivo: la comunidad le prestó un caballo para que pudiera salir de la zona y reencontrarse con sus seres queridos.

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Este sonido que a lo lejos se escuchaba era el sonido de la libertad. Cada paso era alejarse de esos días de horror. Este rescate no fue como los demás. De fondo estaban las montañas del Cauca, un territorio hostil, pero que esta vez dejaba ver el milagro de la vida y permitía a una familia poder reencontrarse.

Una salida marcada por la esperanza

Abriendo camino y al lomo de ese caballo llegó Zulandy Mambuscay, una imagen que quedará en la memoria de todos. Su ropa tenía rastros de barro y su rostro reflejaba cansancio, pero la fuerza de volver a ver a los suyos la sostuvo hasta el final.

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Al llegar al punto donde la esperaban algunos vehículos, la ansiedad se transformó en alivio: por fin llegó ese abrazo que había quedado aplazado cuando hombres armados le impidieron regresar a casa.

"Me siento muy feliz de estar con mi familia nuevamente", dijo Zulandy tras su rescate.

Bienvenida en medio de la incertidumbre

En su hogar, el cual nunca debió dejar, amigos y vecinos la recibieron con flores y carteles de bienvenida. "Queremos estar tranquilos y y ver vivir una vida en paz. Es lo que queremos", agregó la rescatada.

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Aunque Zulandy ya está nuevamente con su familia, la situación refleja una realidad persistente: el secuestro sigue descompletando hogares. Son 71 personas las que aún esperan regresar con sus seres queridos.

La historia de Zulandy se convierte en símbolo de esperanza, pero también en recordatorio de que ninguna persona debería pasar por una situación como esta.

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