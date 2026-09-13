Varias personas fueron rescatadas durante combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en Caucasia

En las últimas horas, el Ejército Nacional logró el rescate de personas que se encontraban bajo el poder del Clan del Golfo. Esta recuperación se dio durante combates registrados en Caucasia, Antioquia.

De manera preliminar, el presidente Abelardo de la Espriella, a través de su cuenta de X, informó que seis de los rescatados serían menores de edad que habrían sido reclutados por esta estructura criminal.

Niños reclutados por el Clan del Golfo fueron rescatados en combates

La operación militar, desarrollada en el municipio de Caucasia, ubicado en el nordeste antioqueño. Los combates entre las fuerzas militares y el Clan del Golfo permitieron apartar a los menores que habrían sido víctimas del reclutamiento forzado y se encontraban en medio de la línea de fuego.

El presidente De la Espriella lanzó una advertencia directa a los grupos armados:

A los criminales les advierto: no toquen a nuestros niños. Quien reclute, instrumentalice o utilice a un menor para la guerra y el delito tendrá a todo el Estado detrás.

El mandatario ordenó que los menores reciban toda la protección del Estado y que se investigue cómo llegaron a formar parte de la organización delictiva, así como la identificación de los responsables del reclutamiento.

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Un muerto, varios capturados y los elementos incautados en combate

Además del rescate de las siete personas, la operación dejó como resultado un integrante del Clan del Golfo abatido y tres capturados, uno de ellos herido.

Las autoridades también incautaron cuatro armas largas y un arma corta que estaban en poder de la estructura criminal.