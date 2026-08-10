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Volqueta cargada de explosivos estalló cerca de la base militar de Miranda, Cauca

Cada día de la semana se ha registrado un ataque en el departamento. Sus habitantes piden acompañamiento del Gobierno.

Noticias RCN

octubre 08 de 2026
01:58 p. m.
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La violencia sigue golpeando a los habitantes del departamento del Cauca. El lunes se instalaron dos artefactos explosivos en una escuela de Cajibío, el martes se registraron en Inzá, el miércoles se registró un ataque contra una guarnición militar de Popayán y el jueves una explosión en Miranda, Cauca.

Según testigos, integrantes de la Estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ instalaron una volqueta en zona residencial para lanzar explosivos contra la base militar de la Tercera División del Ejército.

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Aunque 300 civiles viven en la zona, conocida como El Provenir, no se registraron heridos tras la explosión de seis de los ocho cilindros, cargados con 40 libras de explosivos, cada uno.

Se espera que unidades antiexplosivos se presenten en la zona durante la jornada para realizar la detonación controlada de los dos cilindros que no llegaron a estallar.

“Nadie quiere venir a nuestros pueblos”: alcalde de Miranda

En total, la volqueta estaba cargada con más de 300 kilos de explosivos, para atetar contra los militares. El alcalde de Miranda, Walter Zúñiga, explicó que:

“Por fortuna los niños están en receso. Aun así, la paz de todos los mirandeños se vio alterada, al igual que la de nuestros militares, hombres y mujeres que tienen familias, sus hijos, sus padres. Esto es algo que a todos nos duele”.

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Sin embargo, la acción criminal de grupos como las disidencias genera daños colaterales en el comercio de los municipios, en materia de “turismo. Nadie quiere venir a nuestros pueblos, las actividades escolares de nuestros jóvenes se ven afectadas y nadie quiere invertir ¿Cómo vamos a salir del atraso si cada día hay más problemas sociales?, se pregunta.

Aunque son blanco de ataques por la base militar instalada en el territorio, los habitantes de Miranda agradecen que, al menos esta vez, evitaron que la tragedia fuera mayor y afectara a sus habitantes y quienes trabajan en su protección.

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