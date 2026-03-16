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Colombia

Ejército captura a 14 disidentes de las Farc en Antioquia al mando de 'Mordisco'

La acción se desarrolló en la vereda Filadelfia, en Ituango, donde tropas del Ejército consiguieron la recuperación de dos menores.

Foto: MinDefensa

Noticias RCN

marzo 16 de 2026
06:39 a. m.
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El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó a través de un comunicado en redes sociales que las Fuerzas Militares lograron un nuevo golpe contra la estructura criminal de alias ‘Mordisco’ en Antioquia.

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“Avanzamos con determinación en el desmantelamiento de las estructuras criminales que reclutan menores y amenazan a las comunidades”, señaló.

Operación en Ituango: capturas y recuperación de menores

La acción se desarrolló en la vereda Filadelfia, municipio de Ituango, donde tropas del Ejército Nacional consiguieron la recuperación de dos menores de edad reclutados, el sometimiento de un integrante y la captura de cuatro miembros del grupo, entre ellos alias ‘Román’ o ‘Tres Codos’, quien había asumido como cabecilla tras la muerte de alias ‘Ramiro’ en un bombardeo reciente.

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El procedimiento permitió además la incautación de material de guerra: cuatro armas largas, cinco armas cortas, dos artefactos explosivos y un dron, equipos empleados para fortalecer las capacidades armadas de esta organización ilegal y ejercer presión sobre la población en el norte de Antioquia.

Balance de la ofensiva militar

Con este resultado, ya son 14 los integrantes neutralizados en menos de una semana, entre capturados, sometidos y afectados en operaciones ofensivas. Según el ministro Sánchez, este avance “debilita significativamente la capacidad de mando, control y logística” de la estructura criminal.

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El jefe de la cartera de Defensa destacó el compromiso de las Fuerzas Militares y de Policía: “Reconozco y agradezco el valor, la disciplina y el compromiso de nuestros soldados y policías que, con su trabajo diario, siguen protegiendo a Colombia”.

Este nuevo golpe se suma al bombardeo realizado días atrás contra la misma organización, confirmando que el proceso de desmantelamiento avanza con contundencia en Antioquia.

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