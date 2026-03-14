Colombia está lista para iniciar las pruebas de sistemas antidrones y escoger uno

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que el país iniciará las pruebas de sistemas antidrones, para escoger el mejor y coordinar su llegada al país en los próximos meses. Así lo dio a conocer en un video compartido en las redes sociales de la cartera:

“Uno de los proyectos estratégicos para proteger la seguridad y la democracia es el escudo nacional antidrones. Hace más de tres meses anunciamos la iniciativa y el 16 de enero de 2026 se adelantó una reunión para informar a todo el mundo nuestro interés de adquirir capacidades que cumplan con los requerimientos y se hagan de una manera transparente”.

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Colombia ha recibido más de 100 propuestas de escudos antidrones:

De momento, se han recibido 115 propuestas de 21 países, que serán sometidas a ensayos entre el 23 de marzo y el 10 de abril.

Para alcanzar este número de propuestas, funcionarios del ministerio han “visitado ya ocho países: Catar, Turquía, la República Checa, Alemania, Francia, España, Estados Unidos y el Reino Unido, conociendo no solo capacidades antidrones, también capacidades de defensa: blindados, helicópteros, aviones, municiones, armamento. Todo para lograr una autonomía estratégica y una diversificación en los sistemas de armas de nuestra nación”.

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430 ataques en un año:

De acuerdo con la cartera de Defensa, en el último año, el país ha registrado 430 ataques con drones contra la Fuerza Pública y la población civil, especialmente en los departamentos como Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca.

El ministro explicó que “en lo que tiene que ver con el escudo nacional antidrones, la Procuraduría” realizó una visita para explicar cómo ha avanzado el proyecto en el que hay “21 países interesados en darnos soluciones. 115 empresas han sido invitadas a presentar sus propuestas y, de ellas, 101 han confirmado la recepción de esa invitación”.

Al finalizar el proceso, será escogida la mejor propuesta que, con su tecnología permita detectar, anticipar y neutralizar los ataques con drones, que realizan grupos armados, como las disidencias de las Farc, en gran parte del territorio nacional.