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Ejército confirma identidad de tres soldados asesinados en ataque con drones en Ipiales, Nariño

De manera simultánea, la unidad militar fue atacada con drones cargados con artefactos explosivos.

Foto: Ejército Nacional

Noticias RCN

abril 20 de 2026
04:28 p. m.
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El Comando de la Brigada 23, unidad orgánica de la Tercera División del Ejército Nacional, confirmó en la tarde de este lunes que tres soldados profesionales fueron asesinados en medio de fuertes combates registrados en zona rural del municipio de Ipiales, Nariño.

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La situación de orden público en la región se mantiene crítica por la escalada de ataques perpetrados por grupos criminales, especialmente las disidencias de las Farc.

Ataque con drones explosivos

De acuerdo con la institución, las tropas del Grupo de Caballería Mediano N. 3 sostuvieron enfrentamientos contra presuntos integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Estructura Comandos de Frontera.

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De manera simultánea, la unidad militar fue atacada con drones cargados con artefactos explosivos, lo que intensificó la gravedad de la ofensiva.

En esta acción murieron los soldados profesionales Andrés Esteban Álvarez Sierra, Darwin Arnoldo Gómez Gutiérrez y Brayan Steven Galindo Amado.

Además, dos uniformados resultaron heridos y recibieron atención inmediata por parte de enfermeros de combate, antes de ser evacuados hacia un centro médico en Pasto.

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Rechazo y acompañamiento a las familias

El Ejército Nacional rechazó de manera categórica el uso de artefactos explosivos que ponen en riesgo tanto a las tropas como a la población civil. La institución anunció que dispuso un equipo interdisciplinario para brindar acompañamiento integral a las familias de los soldados asesinados y heridos.

Asimismo, informó que instaurará denuncias ante las autoridades competentes por violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, en el marco de esta ofensiva que refleja la compleja situación de seguridad en el sur del país.

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