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Ejército desactiva explosivos del ELN y evita atentado en Norte de Santander

Durante operaciones de control y registro en la zona rural, soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.° 30 detectaron tres contenedores metálicos con material explosivo.

Foto: @COL_EJERCITO/X

Noticias RCN

marzo 15 de 2026
12:53 p. m.
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Tropas del Ejército Nacional lograron ubicar y destruir varios artefactos explosivos instalados por el ELN en una vía del departamento de Norte de Santander, evitando un posible atentado contra la población civil y las fuerzas militares.

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Durante operaciones de control y registro en la zona rural, soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.° 30 detectaron tres contenedores metálicos con material explosivo que habían sido instalados cerca de una vía del departamento.

Según información oficial, los artefactos se encontraban a pocos metros de la carretera que comunica a Cúcuta con Sardinata, en un punto cercano a viviendas del sector, lo que representaba un alto riesgo para transportadores y habitantes de la zona.

Explosivos fueron destruidos de forma controlada

Tras el hallazgo, el Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos del Ejército realizó el procedimiento para neutralizar los dispositivos.

Los expertos destruyeron de manera controlada tres contenedores que contenían cerca de 27 kilogramos de explosivos, los cuales, según las autoridades, habrían sido instalados por el frente Juan Fernando Porras Martínez del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

De acuerdo con el comandante de la Trigésima Brigada del Ejército, Néstor Nieto Rivera, los explosivos presuntamente iban a ser activados para atacar a unidades militares, vehículos que transitaban por el corredor vial y a la población civil.

Continúan operaciones militares en la región

El oficial señaló que el Ejército mantendrá las operaciones en la zona para contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales que operan en el departamento.

Las autoridades advirtieron que el uso de artefactos explosivos improvisados pone en riesgo a las comunidades y constituye una violación al Derecho Internacional Humanitario.

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En días recientes también fueron desactivadas otras cargas explosivas instaladas en la vía entre Cúcuta y Ocaña, situación que afectó por varias horas la movilidad de vehículos particulares y de carga en ese corredor vial.

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