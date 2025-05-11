CANAL RCN
Colombia

Ejército destruyó siete artefactos explosivos en La Guajira que habrían sido instalados por el ELN

Los artefactos estaban conformados por tres cilindros de 120 libras y cuatro de 80 libras, los cuales representaban un grave riesgo para los habitantes del sector.

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
10:00 a. m.
En una operación militar desarrollada en la vereda Cusinajain, zona rural del municipio de Uribia, La Guajira, tropas del Grupo de Caballería Mediano N.º 10, perteneciente a la Décima Brigada del Ejército Nacional, lograron neutralizar siete artefactos explosivos improvisados que habrían sido instalados por integrantes del ELN.

Ejército destruyó explosivos instalados por el ELN en La Guajira

El hallazgo se produjo gracias a la información oportuna entregada por la comunidad y a las labores de control territorial que mantienen los uniformados en la región.

Ante la situación, fue desplegado un equipo especializado del Batallón de Ingenieros de Movilidad, Contramovilidad y Supervivencia N.º 70, encargado de realizar la destrucción controlada del material explosivo.

Según los reportes oficiales, los artefactos estaban conformados por tres cilindros de 120 libras y cuatro de 80 libras, los cuales representaban un grave riesgo tanto para los habitantes del sector como para las tropas que operan en la zona.

Las autoridades militares reiteraron que el uso de este tipo de explosivos por parte del ELN constituye una violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, ya que emplea métodos prohibidos de guerra que ponen en peligro a la población civil.

Teniente del Ejército detalló destrucción de explosivos en La Guajira

El teniente coronel, Giovanni Alexander Matamoros Sánchez, comandante del Grupo de Caballería Mediano N10 Gr. Gustavo Matamoros D’costa, se refirió al operativo e indicó que "tropas del grupo de caballería desarrollaron una operación militar en la zona rural de Uribia. En el desarrollo de la misión fueron hallados siete artefactos explosivos pertenecientes al grupo armado organizado ELN".

También aclaró que "gracias al trabajo de los explosivos y municiones, los cilindros fueron destruidos de manera controlada, evitando una posible tragedia. El uso de estos métodos de guerra constituye a una grave violación a los derechos humanos, ya que pone en riesgo la vida, la libertad y la tranquilidad de las comunidades indígenas".

