CANAL RCN
Colombia

Fue abatido alias Gerson, explosivista y operador de drones de un frente del ELN

El individuo tenía una trayectoria criminal de más de 14 años y ejercía influencia delictiva en los municipios de Hacarí, San Calixto, Teorama y El Tarra.

Noticias RCN

noviembre 03 de 2025
01:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las Fuerzas Militares de Colombia lograron un importante golpe contra el Frente Carlos Armando Cacua Guerrero del ELN.

En video: terror en Suárez, Cauca, tras explosión de carro bomba
RELACIONADO

En video: terror en Suárez, Cauca, tras explosión de carro bomba

Murió en operativo explosivista del ELN

En una acción conjunta entre el Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía General de la Nación, fue neutralizado alias Gerson o ‘Henry’, señalado explosivista, francotirador y operador de drones de esa estructura armada.

La operación tuvo lugar en la vereda Aguas Claras, zona rural del municipio de Ocaña, Norte de Santander.

De acuerdo con la información oficial, el individuo tenía una trayectoria criminal de más de 14 años y ejercía influencia delictiva en los municipios de Hacarí, San Calixto, Teorama y El Tarra.

Su rol dentro del frente de guerra nororiental del ELN lo vinculaba directamente con ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.

"En el marco de la operación Catatumbo, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N. 3 del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, lograron un contundente golpe contra el terrorismo al neutralizar a alias Gerson, integrante del Frente Carlos Armando Cacua Guerrero del grupo armado organizado (GAO) ELN, en una operación realizada en la vereda Aguas Claras, municipio de Ocaña, Norte de Santander", indicó el Ejército.

Alias Gerson fue identificado como el responsable del ataque con drones perpetrado en el municipio de El Carmen, donde perdieron la vida dos militares y seis más resultaron heridos.

También estaría implicado en los asesinatos, bajo la modalidad de francotirador, de los comandantes de Policía de San Calixto y Teorama entre octubre y noviembre de 2024.

Descarada respuesta del ELN sobre funcionarios del CTI y la Policía secuestrados
RELACIONADO

Descarada respuesta del ELN sobre funcionarios del CTI y la Policía secuestrados

¿Quién era alias Henry, operador del ELN asesinado en operativo?

Además, se le atribuyen enfrentamientos armados contra el Bloque Magdalena Medio en el área rural de Ocaña, lo que generó temor y desplazamiento entre los habitantes de la región.

La operación, producto de labores de inteligencia militar y policial, permitió ubicar el área base donde el cabecilla coordinaba acciones terroristas y disputas con la estructura residual 33 del GAO-r. Durante el operativo, las tropas incautaron un fusil AK-47 y munición.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Familiares y amigos despiden a Jaime Esteban Moreno, joven asesinado tras celebrar Halloween

Universidad Nacional

Revelan quién era el egresado de la Universidad Nacional que murió en el campus

Bogotá

¿Qué ocurrió en el bar donde estuvo Jaime Esteban Moreno? Testigos contaron cómo fue la fiesta

Otras Noticias

Alimentos

El riesgo de lavar la lechuga solo con agua: expertos advierten sobre bacterias

El riesgo de lavar la lechuga solo con agua: expertos advierten sobre bacterias.

África

En este país reemplazaron los rebaños de vacas por grupos de camellos: esta sería la razón

Este animal, de casi dos metros de alto, pasó de ser una especie deconocida a toda una celebridad.

Viral

Captaron a Aida Victoria Merlano agarrada de la mano con un hombre: ¿su nuevo amor?

River Plate

Miguel Borja y Kevin Castaño en el ojo del huracán en River Plate: criticados por la prensa argentina

Comercio

Todo listo para El Gran Salón Ferretero 2025: más de 200 expositores en Corferias