Fue abatido alias Gerson, explosivista y operador de drones de un frente del ELN

Las Fuerzas Militares de Colombia lograron un importante golpe contra el Frente Carlos Armando Cacua Guerrero del ELN.

Murió en operativo explosivista del ELN

En una acción conjunta entre el Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía General de la Nación, fue neutralizado alias Gerson o ‘Henry’, señalado explosivista, francotirador y operador de drones de esa estructura armada.

La operación tuvo lugar en la vereda Aguas Claras, zona rural del municipio de Ocaña, Norte de Santander.

De acuerdo con la información oficial, el individuo tenía una trayectoria criminal de más de 14 años y ejercía influencia delictiva en los municipios de Hacarí, San Calixto, Teorama y El Tarra.

Su rol dentro del frente de guerra nororiental del ELN lo vinculaba directamente con ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.

"En el marco de la operación Catatumbo, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N. 3 del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, lograron un contundente golpe contra el terrorismo al neutralizar a alias Gerson, integrante del Frente Carlos Armando Cacua Guerrero del grupo armado organizado (GAO) ELN, en una operación realizada en la vereda Aguas Claras, municipio de Ocaña, Norte de Santander", indicó el Ejército.

Alias Gerson fue identificado como el responsable del ataque con drones perpetrado en el municipio de El Carmen, donde perdieron la vida dos militares y seis más resultaron heridos.

También estaría implicado en los asesinatos, bajo la modalidad de francotirador, de los comandantes de Policía de San Calixto y Teorama entre octubre y noviembre de 2024.

¿Quién era alias Henry, operador del ELN asesinado en operativo?

Además, se le atribuyen enfrentamientos armados contra el Bloque Magdalena Medio en el área rural de Ocaña, lo que generó temor y desplazamiento entre los habitantes de la región.

La operación, producto de labores de inteligencia militar y policial, permitió ubicar el área base donde el cabecilla coordinaba acciones terroristas y disputas con la estructura residual 33 del GAO-r. Durante el operativo, las tropas incautaron un fusil AK-47 y munición.