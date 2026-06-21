Así cayó alias Marlon, segundo cabecilla de las disidencias de ‘Mordisco’

En medio de una operación conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía, realizada en el sector del Naya, en las primeras horas del sábado 20 de junio, fue dado de baja Iván Jacobo Idrobo Arredondo, conocido bajo el alias de Marlon.

En palabras del presidente Gustavo Petro, además de ser el cabecilla principal de la columna Jaime Martínez, era el segundo al mando del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, bajo el mando de ‘Iván Mordisco’.

Además, fue responsable del atentado con explosivos registrado en la vereda El Túnel, jurisdicción de Cajibío, Cauca, que cobró la vida de 21 personas y dejó a otras 45 heridas, y del ataque registrado en agosto de 2025 contra la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali.

RELACIONADO Alias Marlon fue abatido por las Fuerzas Militares en Cauca

Detalles sobre la operación en la que fue dado de baja alias Marlon

De acuerdo con las autoridades, la operación militar en la que fue abatido alias Marlon fue “desarrollada gracias al trabajo de inteligencia” realizado “en la vereda San Isidro, municipio de Buenaventura, Valle del Cauca”.

La información obtenida “permitió ubicar y neutralizar a este cabecilla”, por el que el Gobierno Nacional ofreció una recompensa de 4.500 millones de pesos por información que llevara a su captura. De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, con la operación, las fuerzas militares y de policía le cumplieron al país:

“Abatieron en combate a alias Marlon, el más peligroso asesino, terrorista y reclutador de menores en el suroccidente de Colombia. Más de un centenar de colombianos inocentes: campesinos, indígenas, niños, niñas, adultos mayores, líderes sociales y miembros de la fuerza pública fueron asesinados por él”.

La historia de alias Marlon en las FARC y sus disidencias:

‘Marlon’ formaba parte de la organización terrorista de las FARC y, posteriormente, sus disidencias desde hace 23 años y tenía activas distintas órdenes de captura en su contra por delitos varios:

“Era señalado de homicidio de líderes sociales, homicidio y ataques contra integrantes de la Fuerza Pública, reclutamiento e instrumentalización de menores de edad, así como por el empleo de drones y vehículos acondicionados con explosivos para la ejecución de atentados terroristas”.

Según el ministro Sánchez, era él quien reclutaba a niños, niñas y adolescentes en el Cauca para enviarlos “como carne de cañón, al servicio de alias Mordisco en Guaviare y Meta”. Además, era requerido en los Estados Unidos, por delitos relacionados con el narcotráfico.

“Guapi, Timbiquí, López de Micay, Suárez, Morales, Argelia, Policarpa, Leiva y El Rosario, en el departamento del Cauca”, sufrieron su acción criminal, al igual que municipios en los departamentos de Valle del Cauca y Nariño.