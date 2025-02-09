“Me empiezan a mostrar puñales”: duro relato de los militares que fueron secuestrados en Guaviare

Aunque los 33 militares secuestrados en Guaviare ya fueron liberados, este hecho no puede quedar en el olvido, razón por la que la periodista Stephanie Bates buscó a los uniformados para que contaran cómo fue ese secuestro.

En primicia de Noticias RCN, los militares relataron los maltratos a los que fueron sometidos.

El 24 de agosto en Guaviare el Ejército abatió a alias Dumar, líder de las disidencias de las Farc en la región en un enfrentamiento en la vereda Nueva York.

Duro relato de los militares que fueron secuestrados en Guaviare

“Nuestra misión era brindar apoyo a un grupo de compañeros que ya se encontraban en el sitio”.

‘Dumar’, con más de 18 años de actividades criminales, era responsable de secuestros, asesinatos y reclutamiento forzado; lideraba el bloque Martín Villa bajo el mando de ‘Iván Mordisco’.

Su muerte representa un golpe importante contra las disidencias de las Farc.

“En el momento en que nosotros vamos en la aeronave nos percatamos de que recibíamos fuego del sector donde se vistaba la casa, la estructura. Veíamos a muchas personas disparándonos”.

Pero lamentablemente, al día siguiente del hecho, el 25 de agosto, cuando las tropas estaban saliendo de la zona, fueron secuestrados por lo que se denomina la ‘Guardia Campesina’ en el Guaviare, que llegaron tras el fuerte golpe contra esta estructura.

“Siendo aproximadamente las 9:00 de la mañana, escuchamos que había demasiados botes subiendo por el río, escuchamos demasiados motores. Se estaban reuniendo aproximadamente 700 personas, que tratan de no dejar aterrizar las aeronaves. Literalmente se meten debajo de la aeronave, agarran palos y tratan de pegarle a las hélices; botan piedras, palos. Pueden ocasionar una tragedia”.

A pesar de los ataques que recibieron los helicópteros lograron aterrizar para brindar el acompañamiento a la Policía Judicial.

“Una vez que llegamos con la Policía Judicial, hacen los respectivos actos urgentes, dentro y fuera de la vivienda, en donde se encontraban estructura y personal civil”.

Hoy, los soldados que estuvieron secuestrados cuentan qué sucedió durante esos días:

“Una vez que soy rodeado por 500 personas, más de uno que no estaba con el chaleco de la Guardia Campesina, me empieza a mostrar puñales, más de uno se acercó con palos, y se veía con esa mirada de querer atacar, de querer asesinar”.

“Es cuando me doy cuenta que cuatro de las personas de nuestro grupo ya se encontraban totalmente rodeadas y retenidas. (Nuestro lema es) jamás abandonaré a un compañero caído”.