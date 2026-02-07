Mujer fue enviada a prisión por presuntamente incendiar a su pareja tras una discusión
Las autoridades establecieron que, al parecer, la procesada compró previamente el combustible en una estación de servicio y luego se dirigió hasta la casa donde se encontraba el hombre.
10:08 a. m.
Durante la mañana de este sábado 7 de febrero la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que una mujer de 30 años fue judicializada por ser la presunta responsable de causarle la muerte a su compañero sentimental, en un hecho ocurrido en el barrio La Milagrosa, en Medellín.
De acuerdo con la investigación, los hechos se habrían presentado el pasado 31 de enero, luego de una discusión entre la pareja.
Según el material probatorio recopilado, la mujer habría rociado a la víctima con gasolina y posteriormente le habría prendido fuego dentro de la vivienda.
Las autoridades establecieron que, al parecer, la procesada compró previamente el combustible en una estación de servicio cercana.
Luego se dirigió hasta la casa donde se encontraba el hombre, rompió una ventana y habría lanzado el líquido inflamable al interior del inmueble.
Las labores de policía judicial también incluyeron la revisión de cámaras de seguridad del sector, en las que la mujer habría quedado registrada antes y después del ataque.
La víctima, un hombre de 28 años, sufrió quemaduras en aproximadamente el 70 % de su cuerpo y falleció horas más tarde debido a la gravedad de las lesiones.
Tras los hechos y ante la presión de las autoridades, la mujer se presentó voluntariamente el 4 de febrero ante la Defensoría del Pueblo en Pereira, Risaralda, donde se hizo efectiva la orden de captura que existía en su contra.
Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Medellín le imputó los delitos de homicidio e incendio agravados
Durante las audiencias concentradas, la procesada no aceptó los cargos y un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.