Petro aclara tiempos de la Constituyente y descarta que coincida con elecciones

El presidente Gustavo Petro salió al paso de las críticas generadas por el respaldo de su gobierno a un comité ciudadano que busca convocar una Asamblea Nacional Constituyente y aseguró que el proceso, de llegar a concretarse, no interferirá con las elecciones ni con el actual periodo legislativo.

RELACIONADO Reacciones políticas por apoyo del gobierno Petro al comité constituyente

A través de su cuenta en X, el mandatario explicó que el país se encuentra apenas en la fase inicial de recolección de firmas, un trámite que se extenderá por tres meses y que, posteriormente, deberá ser presentado al nuevo Congreso que se instalará tras las elecciones legislativas de 2026. Según Petro, el objetivo es que cualquier discusión se dé cuando ya haya concluido el ciclo electoral y esté definido el próximo gobierno.

“El debate se dará cuando ya no haya elecciones en curso”, señaló el jefe de Estado, al insistir en que ni la elección de constituyentes ni el eventual funcionamiento de la Asamblea coincidirían con campañas presidenciales o parlamentarias. Incluso, precisó que una eventual Constituyente tendría un tiempo limitado de funcionamiento, cercano a tres meses, y requeriría aval tanto del Congreso como de la Corte Constitucional.

Las razones que expone el Gobierno

Petro sostuvo que la propuesta busca destrabar reformas estructurales que, según su visión, han encontrado obstáculos durante más de tres décadas. Entre los temas que el mandatario considera prioritarios mencionó la reforma al sistema de salud, los cambios al régimen pensional, la transformación agraria y la respuesta institucional frente a la crisis climática.

El presidente reiteró que la iniciativa no parte de una convocatoria directa del Ejecutivo, sino del acompañamiento a un proceso de origen ciudadano, que deberá cumplir todos los requisitos legales. En ese sentido, defendió que el debate constitucional no implica una ruptura del orden democrático, sino una discusión reglada dentro de las instituciones.

Reacciones y tensión política

Pese a las aclaraciones del mandatario, el anuncio sigue generando fuertes reacciones. Desde la oposición y sectores independientes persisten los cuestionamientos sobre el momento político y el mensaje institucional que envía el Gobierno. Varios dirigentes han recordado compromisos previos de Petro de no promover una Asamblea Constituyente y advierten sobre el riesgo de aumentar la polarización en un año preelectoral.

RELACIONADO Petro reconfigura la cúpula militar y define el rumbo de la seguridad hacia 2026

También han surgido críticas desde líderes regionales y figuras del centro político, quienes consideran que el país debería concentrarse en la gestión y en el fortalecimiento de las instituciones actuales, más que en reabrir el debate constitucional.

Mientras el comité ciudadano avanza en la recolección de firmas, el tema ya se instaló como uno de los ejes del debate nacional. Las declaraciones del presidente buscan marcar límites y tiempos, pero la discusión sobre una eventual Constituyente promete seguir ocupando buena parte de la agenda política en los próximos meses.