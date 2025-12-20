CANAL RCN
Hospital Universitario San José de Popayán suspende servicios a Nueva EPS por deuda de 122 mil millones

La institución, única de tercer nivel en Cauca, atiende heridos por el conflicto armado y enfrenta crisis con proveedores y personal médico.

diciembre 20 de 2025
08:27 p. m.
El Hospital Universitario San José de Popayán, único centro de tercer nivel en el departamento del Cauca, lleva casi dos meses sin atender pacientes afiliados a la Nueva EPS del régimen subsidiado debido a una deuda superior a 122 mil millones de pesos.

La situación es particularmente crítica en una región afectada por constantes alteraciones al orden público, donde esta institución recibe a la mayoría de los heridos en combate.

Deuda de la Nueva EPS

Según informaron directivas del hospital, para los meses de julio y de octubre la Nueva EPS no realizó ningún giro. Así mismo, el hospital le radica cuentas mensuales aproximadas a los 15 mil millones de pesos.

La cartera total de deuda del hospital supera los 300 mil millones de pesos, adeudando además Emssanar 21 mil millones de pesos y Asmet Salud 17 mil millones de pesos, todas EPS intervenidas por el Estado. Las autoridades hospitalarias advirtieron sobre la gravedad de la situación:

"Hoy nosotros tenemos incumplimiento en el pago de nuestros proveedores, incumplimiento en el pago de nuestros talento humano y tenemos insumos para seguir funcionando apenas unas pocas semanas", explicaron.

El colapso de la red hospitalaria del Valle del Cauca ha incrementado la presión sobre San José de Popayán, que ahora recibe pacientes de Nariño, Putumayo y Caquetá. La situación es más delicada considerando que a esta institución llegan todos los afectados por el conflicto armado y orden público en la región.

"Todas las noticias que ustedes han visto de los militares, de los sargentos que han sido heridos y asesinados en el departamento, todos han llegado al Hospital Universitario San José", señalaron las directivas.

Pese a las mesas de diálogo adelantadas con las EPS, los pagos mensuales no compensan el valor real de los servicios prestados.

Situación de la Nueva EPS

Este caso no es aislado ya que durante 2025, un total de 23 instituciones hospitalarias en Colombia han anunciado el cierre de servicios a la Nueva EPS.

Los territorios más afectados son Antioquia, Caldas, Bogotá y Santander. La deuda total de la Nueva EPS con estas entidades supera actualmente los 570 mil millones de pesos, configurando un panorama complejo para el sistema de salud colombiano, especialmente en regiones afectadas por el conflicto donde el acceso a servicios médicos de alta complejidad es limitado.

