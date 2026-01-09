Última noche en tierra: el ARC Simón Bolívar se prepara para zarpar rumbo al corazón de la Antártida

La travesía del ARC Simón Bolívar entra en una de sus fases más decisivas. Este viernes marca la última noche de la tripulación en tierra firme antes de iniciar el tránsito hacia la Antártida, uno de los destinos más extremos del planeta.

Aunque el buque aún no ha logrado atracar en el muelle, la ciudad de Punta Arenas ha sido el punto de descanso y preparación para los colombianos que completan ya 35 días de navegación por el océano Pacífico.

A pesar del frío constante, la tripulación ha encontrado en la ciudad austral un espacio para recargar energías antes de enfrentar el desafío final de la misión.

El ARC Simón Bolívar se prepara para zarpar rumbo al corazón de la Antártida

Durante su estadía en Punta Arenas, el clima ha sido una constante. Jornadas marcadas por un sol tenue, acompañado de bajas temperaturas, han sido el escenario previo a la partida.

Mientras el buque permanece fondeado, la expectativa se centra en el atraque programado para la mañana, momento en el que se espera poder llegar finalmente al muelle.

El objetivo del atraque es completar el cargue de los víveres, equipos y suministros necesarios para afrontar la navegación hacia la Antártida.

De acuerdo con lo previsto, una vez finalizado este proceso, el ARC Simón Bolívar iniciaría su cruce hacia el continente blanco alrededor de las 8 de la noche, marcando el comienzo de una de las etapas más exigentes del recorrido.

¿Qué quieren embarcar en el buque ARC Simón Bolívar?

Entre los elementos que serán embarcados se encuentra material clave para el equipo de investigación, una misión que no solo es colombiana, sino también de carácter internacional.

El buque opera como una plataforma de cooperación científica, en la que participan investigadores y equipos provenientes de Ecuador, quienes también trasladan instrumentos fundamentales para desarrollar su trabajo en territorio antártico.

Así, en medio del frío austral y tras semanas de navegación, la tripulación del ARC Simón Bolívar se despide de tierra firme. Punta Arenas se convierte en el último punto de contacto con el continente antes de internarse en el corazón de la Antártida, donde comenzará una nueva etapa.