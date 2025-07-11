El arsenal que la Policía de Tunja le encontró a los hinchas de América de Cali

Durante un operativo de control previo al partido entre Boyacá Chicó y América de Cali, realizado el 6 de noviembre de 2025 en el estadio La Independencia de Tunja, la Policía Metropolitana decomisó un arsenal de armas y sustancias ilícitas en poder de seguidores del equipo visitante.

Según la información oficial, los uniformados encontraron cuchillos, navajas, tubos metálicos, machetes y hasta un arma traumática. Estos elementos fueron incautados durante las requisas realizadas a los asistentes identificados como hinchas del América de Cali.

Hallazgo que refuerza los controles en eventos deportivos

La Policía informó que los controles fueron instalados en las vías de ingreso a Tunja con el fin de prevenir incidentes. En total, el operativo permitió la incautación de:

43 machetes.

34 cuchillos.

23 navajas.

4 varillas.

1 arma traumática.

387 gramos de drogas.

La Policía Metropolitana de Tunja, en coordinación con la Alcaldía Mayor de la ciudad, reiteró su compromiso de mantener la seguridad durante los espectáculos públicos y anunció que continuará realizando operativos similares en próximos encuentros.

América de Cali se impuso en la cancha y entró al grupo de los ocho

Pese a los incidentes previos, el desarrollo deportivo transcurrió con normalidad. El América de Cali venció 2-0 a Boyacá Chicó y logró ingresar al grupo de los ocho en la Liga BetPlay, desplazando a Alianza FC cuando restan dos fechas para finalizar la fase de 'todos contra todos'.

El encuentro, disputado tras una semana de problemas en la programación, completó la fecha 18 del campeonato. José Cavadía y Dylan Borrero fueron los autores de los goles del triunfo.

Con este resultado, el equipo dirigido por David González alcanzó los 26 puntos, consolidando sus aspiraciones de clasificación y ahora tendrán que definir todo enfrentando a Unión Magdalena en Cali y a Medellín de visitantes.