América sigue con paso firme, derrotó a Chicó y se metió entre los ocho parcialmente

El América de Cali sigue demostrando su recuperación en la Liga BetPlay II-2025. Este miércoles, el conjunto dirigido por David González consiguió un triunfo fundamental al vencer 2-0 a Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja, resultado que lo catapultó al grupo de los ocho clasificados parcialmente con 26 puntos. Un panorama alentador e impensado hace solo unas semanas, cuando el cuadro ‘escarlata’ se encontraba en los últimos lugares de la tabla y con serias dudas sobre su rendimiento.

El conjunto vallecaucano mostró personalidad, solidez y una notable mejora en su juego colectivo. Apenas comenzaba el partido cuando Jose Cavadia abrió el marcador con un golazo de media distancia al minuto 5’. El potente remate sorprendió al arquero local y le dio confianza a un América que, a partir de ese momento, dominó el compromiso.

Un América más sólido y con confianza renovada

Tras el gol inicial, el equipo rojo tomó el control del balón y manejó los tiempos del encuentro con inteligencia. Chicó intentó reaccionar, pero se encontró con una defensa bien parada y un mediocampo que cortó cualquier intento de salida limpia. La propuesta de González se vio reflejada en un conjunto ordenado, compacto y con claridad en la transición defensa-ataque.

Con el paso de los minutos, América fue administrando la ventaja sin pasar mayores sobresaltos. Cuando parecía que el marcador no se movería más, Dylan Borrero apareció en el tiempo de adición (90+2’) para sellar el 2-0 definitivo, tras una rápida escapada por el costado izquierdo y un remate preciso al borde del área que dejó sin opciones al arquero rival.

El resurgir escarlata y la ilusión de clasificar

Con esta victoria, el América alcanzó los 26 puntos y se ubicó en la octava posición, superando a equipos como Alianza, Santa Fe y Llaneros, que todavía luchan por un cupo a los cuadrangulares finales. El repunte del conjunto caleño refleja la mano del cuerpo técnico y la determinación de los jugadores, quienes han sabido sobreponerse a un inicio de torneo complicado.

Ahora, los ‘Diablos Rojos’ dependen de sí mismos para asegurar la clasificación y sueñan con cerrar el semestre de la mejor manera posible, demostrando que el América, pese a las adversidades, sigue siendo uno de los equipos más competitivos y con mayor historia del fútbol colombiano.