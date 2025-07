Perfil criminal de ‘El Costeño’: iba a matar a sus cómplices en el plan de asesinato contra Miguel Uribe

Elder José Arteaga, el articulador del plan criminal contra Miguel Uribe Turbay también era conocido con el alias de El Barbero, la fachada que utilizaba para ocultar sus crímenes. Su entorno familiar lo llamaba ‘Chipi’ o ‘El Costeño’.

Se trata de un hombre que lleva más de 20 años de vida delincuencial. Según las autoridades y la investigación en curso, fue el encargado de reclutar una a una las personas que fueron utilizadas en el intento de homicidio contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El material probatorio en su contra señala que en el entramado del plan criminal pretendía engañar a sus cómplices con altas sumas de dinero para cometer el asesinato y, según el testimonio, de Katherine Andrea Martínez, luego acabar con sus vidas para no dejar “cola”.

Alias El Costeño planeaba asesinar a sus cómplices

‘El Costeño’ era el jefe de una empresa criminal desde la que articuló todo el plan de asesinato y eligió a cada miembro; desde quien transportó el arma, hasta quien apretó el gatillo.

Katherine Martínez, la mujer que entregó el arma al menor que disparó, y Carlos Eduardo Mora ‘El Veneco’, el conductor del Spark Gris, ambos entregaron información clave a las autoridades.

‘El Costeño’ no solo planeó el crimen, sino también asesinar a sus cómplices; así lo confirmó la mujer capturada, a quien se le relacionó sentimentalmente con él:

Dijeron que iban a mandar al venezolano a vender el carro y que luego lo mataban. Dijeron que necesitaban acabar con la cola, que primero iba a ser el venezolano del Spark gris y luego el menor de edad.

Con altas sumas de dinero captó a los cómplices de los que planeaba deshacerse, acabando con sus vidas:

“Él me dijo que necesitaba un menor suicida, que para esta vuelta estaban pagando unos $700 millones. Me pidió que ofreciera entre $100 y $150 millones, que solo tenía que disparar y entregarse a la Policía. Me dijo que mejor si tenía antecedentes o no tenía padres”, dijo la joven en una declaración".

Los tentáculos de alias El Costeño en Ecuador

A simple vista, era un barbero de Engativá, pero detrás de esa fachada se escondía el articulador del crimen, el responsable de reclutar, planear y ejecutar cada paso de la operación.

Su búsqueda fue implacable, con una recompensa de hasta $300 millones y circular roja de Interpol. Aunque se suponía estaba bien escondido, terminó siendo ubicado en el barrio El Muelle, donde siempre vivió.

Alias El Costeño tenía tentáculos en Florencia, Caquetá y conexiones que apuntan a alias El Churco, un posible autor intelectual en Ecuador.

De acuerdo con Katherine Martínez, esta fue a recomendación de El Costeño para esconderla:

“Me dijo que no esperara que buscaran mi cara, sino que me fuera para Florencia porque allá no me iba a encontrar nadie, que allá me iban a dar todo y no me iba a faltar nada”.

Yo le dije que me quería ir para Ecuador, él me preguntó que por qué. Yo le dije que porque mi pareja ya había estado allá y que allá no se necesita visa ni pasaporte. Él me dijo que no, que allá era más fácil que me encontrara y me insistió que me fuera para Florencia, que allá yo podía estudiar lo que yo quisiera. Yo le dije que qué se estudiaba o qué se podía estudiar allá. Él me dijo que un curso de drones o un curso de francotirador, que estos cursos se iban a hacer allá con la guerrilla.

En las próximas horas se llevará a cabo la respectiva presentación de alias El Costeño ante un juez de control de garantías y la posterior imputación de cargos en los que se atribuirán los delitos de tentativa de homicidio agravada, fabricación, tráfico y tenencia de armas agravada, concierto para delinquir agravado y uso de menores.