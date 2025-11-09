“El crédito educativo debe ser social”: Catherine Juvinao sobre el proyecto de ley de reforma al Icetex

La crisis de los créditos educativos en Colombia llegó a un punto crítico con miles de estudiantes enfrentando dificultades para pagar sus cuotas al Icetex.

En respuesta a esta situación, la representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde, Catherine Juvinao, presentó un proyecto de ley que busca transformar radicalmente el sistema de créditos educativos del país.

El proyecto propone una serie de medidas para aliviar la carga financiera de aproximadamente 500,000 usuarios activos de créditos Icetex, con especial énfasis en 234,000 jóvenes afectados por recientes cambios en las políticas gubernamentales.

RELACIONADO Ministerio de Hacienda emitió concepto no favorable a proyecto que busca reformar el Icetex

"Este proyecto busca poner unos límites a las tasas de interés, entendiendo que el crédito educativo debe ser un crédito educativo social", explicó la representante Juvinao en entrevista con Noticias RCN.

Lo que traería la reforma al ICETEX

El proyecto presentado por la representante Juvinao busca transformar el sistema de financiación educativa del Icetex mediante propuestas que promueven mayor equidad y bienestar para los estudiantes.

Entre sus principales medidas se encuentra la limitación del sobreendeudamiento, estableciendo que el pago máximo no exceda 1.5 veces el monto prestado.

Además, propone un sistema de pago contingente al ingreso, en el que los beneficiarios solo deban pagar cuando tengan empleo, y la cuota no supere el 20% de su salario. Esta iniciativa apunta a aliviar la presión financiera sobre los jóvenes profesionales y garantizar condiciones más justas para el cumplimiento de sus obligaciones.

RELACIONADO Jóvenes piden que se apruebe reforma al Icetex para poder seguir con sus estudios

El concepto que emitió MinHacienda sobre la reforma al ICETEX

Sin embargo, el camino para la aprobación de este proyecto no está exento de obstáculos. Según la representante Juvinao, el Ministerio de Hacienda emitió un concepto desfavorable que fue realizado apresuradamente "con el único objetivo de sabotear el proyecto".

La representante denunció la falta de participación del gobierno en la construcción de la propuesta, a pesar de haber recibido 18 invitaciones, y criticó al gobierno por no cumplir sus promesas de reforma al ICETEX y obstaculizar iniciativas del Congreso.

Ante esta situación, Juvinao hizo un llamado a los estudiantes y usuarios del ICETEX: "Les pido que alcen su voz y que se hagan sentir". La representante considera que la movilización de los jóvenes es crucial para presionar al gobierno a cumplir sus promesas y aprobar reformas que beneficien a los estudiantes endeudados.