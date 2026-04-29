“El daño puede evitarse”: el propósito de Astrid Liliana Pérez desde Asonap

La seguridad y salud en el trabajo ha cobrado importancia más allá de los límites empresariales para convertirse en una herramienta de transformación social en Colombia.

Astrid Liliana Pérez, directora ejecutiva de Asonap HSE, lidera este cambio desde territorios vulnerables como el Alto San Jorge en Córdoba, y diversos sectores de Bolívar y Antioquia, donde ha logrado que la prevención se convierta en una causa colectiva.

“Desde ese trabajo conjunto con la comunidad, con otros profesionales, incluso de otros sectores, podemos lograr que realmente las personas no se accidenten y no mueran por ocasión de su actividad", afirma Pérez.

Esta convicción nace de una experiencia personal y profesional que marcó su propósito de vida y trabajo.

La cultura del daño cero

Asonap surgió como un proyecto vocacional que con los años se consolidó como una iniciativa profesional completa. "Asonap nació de la vocación y del corazón de los asociados, de personas que teníamos trabajos externos y esto lo hacíamos de vocación. A lo largo de los años se ha convertido en una carrera completa para seguir trabajándolo", explica ella.

El enfoque de Pérez integra el conocimiento técnico con el componente humano, una metodología que ha permitido transformar la manera en que se entiende la seguridad laboral.

Su prioridad siempre fue proteger la vida de los trabajadores dentro y fuera de sus espacios de labor.

A través de programas comunitarios, Astrid Liliana ha llevado la prevención a los hogares, formando a familias completas en la identificación de riesgos y el autocuidado.

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Los desafíos de Asonap

Uno de los mayores desafíos ha sido cambiar una cultura de normalización de accidentes y muertes, especialmente en contextos vulnerables.

El cero daño es posible y lo podemos lograr, pero si trabajamos de manera colectiva.

La visión estratégica y sensibilidad social de Astrid Liliana Pérez busca transformar mentalidades y construir un futuro donde proteger la vida sea una responsabilidad compartida.