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Pasajero se sorprendió al encontrar en el asiento del avión una servilleta con residuos fecales

El usuario bajó la bandeja y se encontró con la servilleta pegada. La aerolínea se pronunció.

Avión volando.
Avión volando. Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 29 de 2026
05:54 p. m.
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A través de redes sociales, una usuaria dio a conocer un hecho particular y grotesco ocurrido durante un vuelo. Cuando una persona sacó la mesa para comer, se topó con una servilleta usada.

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La situación se dio en el vuelo de Avianca del pasado sábado 18 de abril que cubría la ruta Bogotá – Chicago. La usuaria, identificada como Geraldine Pomato, dio a conocer que esto le pasó a uno de sus amigos.

Avianca se pronunció

“Al bajar la mesita para comer, se encuentra con un papel con (materia fecal) pegado a la mesa”, narró la usuaria al mencionar que cuando este hombre se comunicó con la tripulación, limpiaron el asiento, pero el olor fétido persistía.

Avianca emitió un comunicado en el que indicó qué medidas se tomaron. Por un lado, aseguró que el hecho va en contra de sus estándares de higiene y compromiso con los pasajeros.

Cuando el pasajero le informó a la tripulación, le ofrecieron cambiar de silla, pero lo rechazó. Es importante mencionar que el vuelo duró aproximadamente seis horas y media.

La aerolínea puso en marcha una auditoría exhaustiva del vuelo con el que se revisarán los proveedores y al personal que estaba presente. También se analizarán los puntos de contacto durante el vuelo.

Incidente en el vuelo Montería - Bogotá

Dependiendo de los resultados que arroje, se tomarán las medidas contundentes y, de requerirlo, apuntarle a la vía legal, en caso de que se halle que se trató de un posible intento de saboteo.

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El pasado 24 de abril, Avianca dio a conocer las acciones legales contra una pasajera que desató caos en el vuelo Montería-Bogotá del 23 de marzo. Resulta que, al parecer, intentó ingresar a una zona restringida y habría agredido a una azafata.

“Este tipo de conductas son seriamente sancionadas en otros países donde las aerolíneas sí cuentan con herramientas legales para sancionar, de forma ejemplar, este tipo de conductas”, afirmó.

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