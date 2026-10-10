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‘El Descuartizador’, uno de los más buscados por las autoridades francesas, fue capturado en Antioquia

Para evitar ser rastreado utilizaba una identidad falsa y alteró sus huellas digitales. También estaría relacionado con el tráfico de drogas y el crimen organizado transnacional.

Noticias RCN

octubre 10 de 2026
07:52 p. m.
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Gracias al intercambio de información entre los organismos de inteligencia e investigación de Colombia y Europa, fue capturado en el municipio de La Pintada, Antioquia, Antonio Márquez Gómez.

Conocido con el alias de ‘El Descuartizador’, es uno de los hombres más buscados por la justicia francesa, luego de asesinar y desmembrar a su expareja sentimental en el país europeo y cometer otros delitos, hace más de 20 años.

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Luego de escapar durante décadas, adoptar una identidad falsa y alterar sus huellas dactilares para despistar a las autoridades, la Dijín de la Policía e Interpol lograron ubicarlo.

‘El Descuartizador’ tendría vínculos con grupos dedicados al narco y al crimen organizado transnacional

Las autoridades colombianas señalaron que Márquez Gómez tendría vínculos con grupos dedicados al tráfico de drogas y el crimen organizado transnacional. En palabras del coronel Luis Fernando Muñoz, comandante del Departamento de Policía de Antioquia:

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“De acuerdo con la información recopilada durante la investigación, Márquez Gómez también sería objeto de señalamientos por sus presuntos vínculos con actividades del narcotráfico y estructuras del crimen organizado transnacional en Europa y América Latina”.

Se espera que Márquez Gómez sea extraditado en los próximos días, para responder por sus presuntos crímenes ante la justicia francesa.

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