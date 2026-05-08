¿Hasta cuándo hay plazo para el desmonte de aranceles entre Colombia y Ecuador?

A través de las resoluciones 2581, 2582 y 2583, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) puso fin a la guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador que inició el 21 de enero de 2026, cuando el Gobierno de Daniel Noboa anunció una “tasa de seguridad” a las importaciones colombianas del 30%, a partir del 1 de febrero.

El 1 de marzo aumentó al 50% y el 1 de mayo, al 100%; lo que, según el fallo de la CAN “vulnera el Programa de Liberación de la Comunidad Andina consagrado en el Acuerdo de Cartagena”, a pesar de que el Gobierno ecuatoriano anunció hace unos días que la tasa se reduciría al 75% a partir del 1 de junio.

Del lado colombiano, el Gobierno de Gustavo Petro llegó a aprobar aranceles de hasta el 75% para las importaciones provenientes del país vecino, en lo que la CAN considera una “restricción al comercio subregional andino”, que debe terminar, en un plazo máximo de 10 días.

Además, “la Comunidad Andina” exhortó a ambos países “a fortalecer los mecanismos de cooperación y coordinación bilateral en materia de control fronterizo [...] a fin de atender las problemáticas de seguridad identificadas en las zonas de frontera mediante acciones conjuntas, sin afectar el normal desarrollo del comercio subregional”.

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Un alivio para los trabajadores en la frontera:

El desmonte de los aranceles mantiene a la expectativa a los trabajadores del sector comercial en la frontera, que esperan retomar el flujo de carga entre ambos países, antes de la fecha límite, que es el 22 de mayo.

En palabras del presidente del gremio de trabajadores de la frontera, Óscar Obando, “con este fallo vuelve la esperanza para esta zona de frontera, para los trabajadores de a pie, aquellos que vivían del día a día, nuestros braceros, camioneros. Toda esta dinámica se vuelve a reactivar”.

Ahora, según la representante de los trabajadores de la frontera, Lourdes Obando, “no queda sino esperar hasta el 22 de mayo, aunque puede ser antes, porque es un plazo máximo de 10 días el que dio la CAN para que los Gobiernos cumplan con esta decisión”.

¿Qué dijo el presidente Petro sobre el fallo de la CAN?

Tras conocer la decisión, el presidente Petro comentó en su cuenta de la red social X que no tendrá “ningún problema en retirar los aranceles a productos del Ecuador en la misma forma y cronología como se pusieron”.

La CAN puede exigir a sus países miembro (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) retirar los aranceles entre sí y, en este caso, atienden con el fallo las súplicas de cientos de trabajadores en la frontera, como indicó el presidente de la Cámara de Comercio de Ipiales, Iván Flórez, en diálogo con Noticias RCN:

“(Pedimos que, cuanto antes,) se restablezcan las relaciones para volver a la normalidad, una en la que pasan por este punto alrededor de cinco a seis millones de dólares, en 300 tractomulas, y que eso levante nuevamente la vida económica y social”.