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Presunto feminicidio en Sabaneta: joven de 17 años habría sido asesinada por su expareja

De acuerdo con la información preliminar, el joven habría apuñalado a la menor y luego se quitó la vida.

Noticias RCN

julio 16 de 2026
01:46 p. m.
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En un solitario parque del barrio Aves María, en Sabaneta, fueron encontrados los cuerpos de Melanie, una joven de 17 años, y de Santiago, de 20.

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El hallazgo se produjo tras el llamado de alerta de un vecino, en un espacio con sillas y barandas deterioradas y una amplia zona verde.

Primeras hipótesis apuntan a un caso de feminicidio

Las primeras versiones señalan que la adolescente habría sido asesinada por su expareja, quien posteriormente se quitó la vida.

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De acuerdo con la información preliminar, el joven habría apuñalado a la menor y luego se quitó la vida. “Este ciudadano de 20 años eh hace 2 años se encontraba trabajando en un establecimiento de comercio en Ciudad de México y había regresado hace aproximadamente unos 15 días”, dijo el general Henry Bello, comandante de Policía de Valle de Aburrá.

Reclamos de seguridad en la zona

Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad exige mayor seguridad en el sector. “Este es un parque que es supuestamente el parque para los perros, pero la verdad es un parque que vive muy solo y no es como muy conveniente subir”, expresó un habitante de la zona.

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Este caso corresponde al primer feminicidio ocurrido en Sabaneta en 2026, lo que ha generado preocupación en el municipio y reabre la urgencia sobre la protección de las mujeres frente a la violencia de género.

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