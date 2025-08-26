CANAL RCN
Así es el poderoso submarino que envió Estados Unidos a las costas de Venezuela: video

En video el poderoso submarino que envió EE.UU. a las costas de Venezuela para enfrentar a organizaciones vinculadas al narcotráfico de Maduro.

Submarino Estados Unidos Trump a costas Venezuela Maduro
Fotos: AFP y captura de pantalla.

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
07:41 a. m.
La administración del presidente Donald Trump ha reforzado su presencia naval en las costas de Venezuela.

Este despliegue, que incluye buques de guerra, un crucero de misiles y un submarino, se presenta como una medida contundente en la lucha contra el narcotráfico en la región.

La Casa Blanca ha justificado la acción señalando que el régimen de Nicolás Maduro no es solo un actor político, sino el epicentro de una organización criminal que trafica drogas.

Este operativo de Trump ha sido calificado como un esfuerzo sostenido para desmantelar lo que consideran una "amenaza para la seguridad regional".

De acuerdo con Reuters, Estados Unidos envía nuevos buques de guerra adicionales, incluido un crucero con misiles y un submarino, hacia Venezuela para atacar al Cartel de los Soles.

Operativo militar de Estados Unidos en el Caribe para capturar a Maduro

La operación militar, que se lleva a cabo en aguas internacionales, incluye una fuerza de asalto anfibia de 4.000 marinos.

El Pentágono ha confirmado la presencia de los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham, y USS Sampson, así como aeronaves de vigilancia P-8 Poseidon y, de manera notable, un submarino de ataque rápido.

Según portavoces de la administración, la estrategia es "frenar el narcotráfico y llevar a los responsables ante la Justicia".

La acción militar es un reflejo de la postura agresiva que la administración Trump ha mantenido hacia el régimen venezolano, al que acusan de liderar el conocido "Cartel de los Soles".

Despliegue militar de EE.UU. para frenar el narcotráfico de Venezuela

Este despliegue militar es parte de una ofensiva que, según fuentes cercanas al gobierno, se prolongará por varios meses.

La decisión de enviar recursos tan significativos, incluyendo un submarino, subraya la seriedad con la que el Gobierno de Trump va con todo por Nicolás Maduro.

La portavoz presidencial Karoline Leavitt fue enfática al calificar al régimen venezolano como un "cartel del narcotráfico", una declaración que refuerza la narrativa de que el conflicto no es solo político, sino también criminal.

La movilización de la fuerza naval de Estados Unidos envía un mensaje claro a los actores regionales y a la comunidad internacional.

