La violencia a pocos días de las elecciones de primera vuelta: ¿Qué muestran las cifras?

A diez días de las elecciones presidenciales, el Consejo de Estado ratificó las órdenes de captura contra siete jefes de las bandas criminales conocidas en Antioquia, frenando así un intento del gobierno por levantarlas en el marco de las negociaciones de Paz Total.

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La decisión judicial llega en un momento crítico cuando la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre coacción electoral en 260 municipios.

La polémica por las órdenes de captura

Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política, cuestionó las intenciones detrás del levantamiento de estas órdenes: “¿Para qué en un contexto electoral a tres meses de que se acabe el gobierno, sin que haya claridad de la desmovilización, de la entrega de armas y del sometimiento?”.

El experto señaló que la señal era clara hacia los grupos criminales sobre la posibilidad de negociar sin resultados para la población civil.

El analista político Rodrigo Pombo celebró la decisión del Consejo de Estado como eminentemente jurídica, pero con efectos políticos, añadiendo que el Estado de derecho no se mide por la cantidad de criminales fugitivos o libres para hacer política.

Las amenazas a los votantes

Según el informe presentado por el Instituto de Ciencia Política, existen 327 mil votos en puestos con señales de atipicidad que coinciden en casi un 90 % con territorios donde hay presencia de grupos criminales.

Chacón explicó que hay 103 puestos de votación donde ganó el voto en blanco y el voto nulo de manera también atípica, lo que demuestra que los grupos criminales o bien pueden presionar para que la gente vote a favor de determinados candidatos.

El estudio documentó mediante 126 veedores en 42 municipios diversas formas de coacción electoral, incluyendo restricciones a la movilidad, solicitud de certificados electorales y hasta carnetización de votantes.

En algunos casos se reportó el robo de cédulas para que terceros voten en lugar de los ciudadanos.

La situación ha llamado la atención internacional. El senador estadounidense Bernie Moreno advirtió que Estados Unidos podría no reconocer los resultados electorales si se comprueba una alta incidencia de grupos armados.

Uno de los expertos recordó que en Estados Unidos los grupos criminales colombianos en mayoría son considerados organizaciones terroristas y cualquier vínculo comprobado entre políticos electos podría generar investigaciones.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.