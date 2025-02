“Hay silencio de la fuerza militar”: el mensaje del alcalde de Istmina al Gobierno por paro armado del ELN

Es crítica la situación que se vive en Chocó. Desde el martes 18 de febrero, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un paro armado de 72 horas.

La población ha sido víctima de confinamiento, desplazamiento y minas antipersona. Desde la Defensoría del Pueblo hicieron un llamado por las afectaciones a campesinos, afrocolombianos, indígenas y menores de edad.

Asimismo, la entidad alertó que, aparte del ELN, hay estructuras vinculadas al Clan del Golfo, disidencias de las Farc (comandadas por ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá Córdoba), los Shottas y los Espartanos.

Son más de 1.000 las personas víctimas de desplazamiento y confinamiento, quienes también enfrentan restricciones en el acceso a recursos básicos.

En A lo que vinimos estuvo Jaison Mosquera, alcalde de Istmina, hablando sobre cómo se está viviendo esta compleja coyuntura en el departamento.

¿Cómo está Istmina tras el anuncio del paro armado?

“La gente está atemorizada y con mucha zozobra. Hoy estamos confinados, no hay entrada de combustible ni de pasajeros. Yo tengo programada una reunión con la vicepresidenta Francia Márquez; pero creo que no voy a poder llegar porque no tengo la capacidad para salir a Quibdó (donde queda el aeropuerto)”.

¿Cómo se está manejando el tema de medicamentos y alimentos?

“Es complejo porque la gente tiene mucho temor y acata la orden que ha dado el ELN, con la que prohíben la navegabilidad. No se han podido llevar alimentos a la zona rural ni equipos médicos básicos”.

“Es un paro que estaba anunciado y el Ejército no hizo ninguna acción importante necesaria para evitarlo. Entonces parece que hay un silencio de la fuerza militar también. Los que tienen el control son los grupos armados”.

¿Qué mensaje le deja al presidente Petro y al Gobierno en general?

“Nosotros queremos que, así como se atendió al Catatumbo con toda la oferta institucional, llegue al departamento del Chocó. Nosotros también hacemos parte de Colombia, que nos respeten, quieran y traten dignamente. Ese es nuestro llamado al Gobierno Nacional, que vengan a trabajar con nosotros”.