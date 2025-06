El claro mensaje que habría dejado la Marcha del Silencio al Gobierno Nacional

Miles de colombianos salieron a las calles este domingo 15 de junio, en una multitudinaria movilización denominada: Marcha del Silencio, para manifestar su rechazo a la violencia.

En la marcha pacífica que se extendió por 25 ciudades del país, donde los colombianos se vistieron de blanco, en señal de paz, tras la ola de violencia y el atentado contra el candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, se envió un contundente mensaje al gobierno del presidente Gustavo Petro.

La manifestación se convirtió en un clamor por la paz, la justicia y el respeto a las instituciones democráticas.

El mensaje de la Marcha del Silencio al Gobierno Nacional

La movilización que reunió a distintos sectores políticos exigía seguridad y justicia en el país, por lo que analistas señalan que dejó un mensaje claro al gobierno; así lo indicó Juan Ángel:

No es una marcha electoral, pero sí es una marcha política. Los colombianos le dejamos un mensaje muy claro a Gustavo Petro sobre qué es lo que queremos.

Ángel, explicó, además, que “por un lado, los veíamos incluso diciendo que no podíamos hablar de Miguel Uribe porque iba a afectar la reforma laboral y las demás reformas que quiere buscar el gobierno. Dijeron que esto es un atentado leve, pero a todas luces es quizás uno de los hechos más graves que hemos tenido en la historia reciente del país”.

Por su parte, Julio César Iglesias, coincidió con Ángel y señaló que “el mensaje también para el Gobierno Nacional es que no es solamente una marcha para conseguir votos (…) Sí es una marcha que dice que aquí se debe respetar el cauce democrático, no se deben romper los balances y los pesos y contrapesos de las ramas del poder público y la gente quiere democracia y quiere paz.

¿Marcha del Silencio, una movilización política?

Para Juan Ángel “es un mensaje muy claro el gobierno, para las instituciones. Si bien no es una marcha electoral, sí fue una marcha política con un mensaje muy claro (…) no queremos más impunidad en el país, no más guerra”.

Asimismo, Julio César Iglesias, rechazó los hechos que se han registrado en las últimas semanas en el país que retroceden la historia de Colombia a hace más de tres décadas: