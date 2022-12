El ultimátum de la Procuraduría a UNGRD por Hidroituango

Se conoció el oficio que le envió la Procuraduría General de la Nación a la Unidad de Gestión de Riesgo por Hidroituango.

Cabe recordar que, la Unidad dijo que una vez se prendieron las primeras dos máquinas de la hidroeléctrica, seguía existiendo riesgo para las comunidades por el macizo rocoso, pues bien, la Procuraduría con este documento le pide a la entidad que certifique de manera oficial cuáles serían esos riesgos. Así mismo, le cuestiona que apenas ahora presente esa alerta y no antes de iniciar a operar Hidroituango.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, hizo el mismo pedido:

"Verdaderamente yo creo que esto no contribuye a la claridad de la opinión pública, porque por un lado una información de EPM oficial acerca del resultado positivo de las pruebas y otra es la información del director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo haciendo referencia a un documento que no conocemos y que él no hace público, entonces yo le pediría que tenga la total claridad, que muestre el documento y que lo conozca la opinión pública para poder referirnos a ello".