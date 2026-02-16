"La plata rinde si no se la roban": Aníbal Gaviria sobre presupuesto para el deporte

En A lo Que Vinimos Electoral hablan los precandidatos presidenciales de seguridad, vivienda, salud, educación, lucha contra la corrupción, pero también de deporte. Aníbal Gaviria, de la Gran Consulta por Colombia, explica cuál es su propuesta en este tema.

Quiero decirlo claramente, por eso estoy haciendo parte de la campaña recorriendo el país en bicicleta para estar más cerca de la gente, pero también para mandar un mensaje de apoyo, de respaldo al deporte. Y en nuestro gobierno lo vamos a respaldar con todas, pero también es el apoyo al deporte como ese gran antídoto para los jóvenes frente a la violencia. Apuesta al deporte por todos los lados.

¿Y cómo sería esa apuesta? Porque hay una realidad, hay poca plata.

Tengo en eso una un criterio que tengo que ser muy franco y distinto. Mi hermano Guillermo me decía, hace más de 20 años, -mire, Aníbal, la plata rinde si no se la roban-. Es que hay millones y billones de pesos que se van en la corrupción. Entonces, lo que vamos a ahorrar con burocracia, miles y miles de cargos que el actual gobierno ha creado de burocracia completamente ineficiente.

Estamos hablando de órdenes de prestación de servicios que en los últimos años y meses de este gobierno significan más de 8 billones de pesos de gasto ineficiente. Con eso le damos presupuesto al deporte.

¿Y los escenarios? Los deportistas no tienen dónde entrenar

He sido líder en la construcción y mejoramiento de infraestructura deportiva, estoy absolutamente convencido de la necesidad de la misma. Creamos las UVA, Unidades de vida Articulada, eso es una innovación urbana que fue premiada a nivel mundial y esas UVA que creamos en Medellín las vamos a multiplicar por toda Colombia.

¿Cuántos votos creen que van a sacar en La Gran Consulta?

Le apostamos a 6 millones de votos o más.

¿Como precandidato cuántos votos aspira?

Aspiro a ganar la gran consulta y para eso creo que estamos hablando entre 1.5 y 1.8 millones de votos.

¿Cómo ve las otras consultas?

Esas son consultas que tienen nombre. La nuestra es la consulta de nueve candidatos con nueve hojas de vida importantes para presentarle al país.

¿Ha hablado con sus antiguos compañeros de la fuerza de las regiones? ¿Quedaron de amigos?

En política siempre hay intereses, siempre hay divergencias, pero lo que yo resalto es lo que debe mantenerse siempre: el respeto. Y es lo que yo he querido mantener con ellos y con todos los demás candidatos y aspiraciones. El hilo conductor es el respeto.

¿Cómo va a llegar victorioso a esa carrera de la consulta para ganarla?

La estrategia tiene que ser siempre el contacto con la gente, por eso me gusta así, en bicicleta, porque no es una campaña en clubes sociales ni es una campaña en directorios políticos, sino conversando con la gente, recorriendo el país.

¿Cuántos kilómetros lleva en esta campaña?

Llevamos en la Expedición Colombia más o menos 450 o 500 kilómetros pedaleados.

¿Cuántos le faltan?

Por ahí lo mismo, porque la idea es más o menos 1.000 km.