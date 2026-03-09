Clima en Colombia los próximos días ¿Ayudará a controlar los incendios e inundaciones?

De acuerdo con un informe reciente del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, en agosto de 2026, 48 municipios de Colombia registraron temperaturas récord y otros 13 acumulados de lluvia significativos.

Mientras departamentos como el Meta, Chocó, Sucre y Córdoba han estado enfrentando inundaciones, los incendios forestales, algunos de ellos provocados, amenazan la vida en los departamentos del Tolima y Nariño.

RELACIONADO Más de 10 municipios en Santander están en racionamiento por fenómeno El Niño

Pronóstico del clima para septiembre de 2026 ¿Es favorable para el país?

En algunas regiones, las lluvias podrían apaciguar el fuego y, en otras, una reducción en las precipitaciones podría dar tiempo a los sistemas de drenaje y equipos de emergencias para actuar.

Sin embargo, el pronóstico del Ideam para septiembre no es del todo favorecedor. Según explicó en diálogo con Noticias RCN la jefe de pronósticos y alertas del Ideam, Jennifer Dorado:

“Entre el viernes, sábado y domingo tendríamos el paso de la onda tropical número 45, que podría incidir en las precipitaciones, especialmente en la zona centro y sur de la región Caribe, en la región Pacífica, en la Orinoquía, en los piedemonte Llanero y Amazónico y en la zona centro de la región Andina”.

RELACIONADO Ideam advierte récords de temperatura en 48 municipios y acumulados de lluvia significativos el último mes

Preocupa el nivel de los embalses en Facatativá y los incendios en Tolima y Nariño:

El alcalde de Facatativá, Luis Carlos Casas, advirtió en las últimas horas que al municipio le quedaría agua para los próximos 15 a 20 días, si se mantienen las condiciones climáticas y de consumo actuales.

De acuerdo con Dorado, en la región “veríamos para el viernes condiciones muy puntuales para la zona sur y oriente, el sábado habría un poco más de precipitaciones, pero se estima que para el domingo vuelvan a retroceder. No son lluvias excesivas en todas las áreas del departamento y tampoco para Bogotá. Están siendo muy localizadas, muy puntuales”.

Sus declaraciones mantienen activa la alerta en el departamento de Cundinamarca, al igual que en Tolima y Nariño, donde locales y voluntarios siguen luchando contra los incendios:

“Evidenciamos que en zonas que tenemos monitoreo, como La Guajira, Tolima, Cundinamarca, centro de Huila y parte oriental de Cauca y Nariño, las condiciones de pronóstico para precipitaciones son bajas. Habrá vientos fuertes y altas temperaturas que seguirán extendiéndose viernes, sábado y domingo. Prevemos algunos ingresos en al zona norte y occidente del Tolima, pero son acumulados mínimos a los que necesita el departamento para nivelarse respecto a días anteriores”, advirtió.