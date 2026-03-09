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Clima en Colombia los próximos días ¿Ayudará a controlar los incendios e inundaciones?

Mientras departamentos como el Meta, Chocó, Sucre y Córdoba enfrentan inundaciones, los incendios amenazan la vida en Tolima y Nariño.

Noticias RCN

septiembre 03 de 2026
04:54 p. m.
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De acuerdo con un informe reciente del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, en agosto de 2026, 48 municipios de Colombia registraron temperaturas récord y otros 13 acumulados de lluvia significativos.

Mientras departamentos como el Meta, Chocó, Sucre y Córdoba han estado enfrentando inundaciones, los incendios forestales, algunos de ellos provocados, amenazan la vida en los departamentos del Tolima y Nariño.

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En algunas regiones, las lluvias podrían apaciguar el fuego y, en otras, una reducción en las precipitaciones podría dar tiempo a los sistemas de drenaje y equipos de emergencias para actuar.

Sin embargo, el pronóstico del Ideam para septiembre no es del todo favorecedor. Según explicó en diálogo con Noticias RCN la jefe de pronósticos y alertas del Ideam, Jennifer Dorado:

“Entre el viernes, sábado y domingo tendríamos el paso de la onda tropical número 45, que podría incidir en las precipitaciones, especialmente en la zona centro y sur de la región Caribe, en la región Pacífica, en la Orinoquía, en los piedemonte Llanero y Amazónico y en la zona centro de la región Andina”.

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Preocupa el nivel de los embalses en Facatativá y los incendios en Tolima y Nariño:

El alcalde de Facatativá, Luis Carlos Casas, advirtió en las últimas horas que al municipio le quedaría agua para los próximos 15 a 20 días, si se mantienen las condiciones climáticas y de consumo actuales.

De acuerdo con Dorado, en la región “veríamos para el viernes condiciones muy puntuales para la zona sur y oriente, el sábado habría un poco más de precipitaciones, pero se estima que para el domingo vuelvan a retroceder. No son lluvias excesivas en todas las áreas del departamento y tampoco para Bogotá. Están siendo muy localizadas, muy puntuales”.

Sus declaraciones mantienen activa la alerta en el departamento de Cundinamarca, al igual que en Tolima y Nariño, donde locales y voluntarios siguen luchando contra los incendios:

“Evidenciamos que en zonas que tenemos monitoreo, como La Guajira, Tolima, Cundinamarca, centro de Huila y parte oriental de Cauca y Nariño, las condiciones de pronóstico para precipitaciones son bajas. Habrá vientos fuertes y altas temperaturas que seguirán extendiéndose viernes, sábado y domingo. Prevemos algunos ingresos en al zona norte y occidente del Tolima, pero son acumulados mínimos a los que necesita el departamento para nivelarse respecto a días anteriores”, advirtió.

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